La nuova stella della soap opera di Rai 1 Il Paradiso delle Signore è l'attrice triestina Lara Komar, che interpreta il ruolo della capo commessa del grande magazzino milanese. L'artista, volto noto soprattutto in Slovenia, fin dal suo primo ingresso in scena è piaciuta tanto ai numerosi fan della Serie TV. Lara Komar ha rilasciato un'intervista per parlare dei suoi progetti lavorativi, presenti e futuri, ma soprattutto per raccontare alcuni dettagli sul personaggio che impersona da febbraio 2021 nella soap televisiva.

Lara Komar e la sua carriera

"Nella vita sono le cose che trovano me e così è successo anche per il mestiere di attrice, che ho iniziato per caso, bussando a una porta che mi incuriosiva. È un mestiere pieno di incertezze ma fino a ora il lavoro non mi è mai mancato". Queste sono le parole che Lara Komar ha pronunciato. Un'artista che nel corso dell'intervista ha ringraziato anche i suoi genitori che fin da piccola le hanno permesso di realizzare i suoi sogni, nonostante non sia stato facile imboccare la strada corretta all'interno del mondo artistico.

Grazie però agli insegnamenti e all'educazione ricevuta dai suoi genitori, Lara ha avuto la possibilità di emergere anche in Slovenia, dove è una star nel mondo della Tv e nel mondo teatrale, tant'è vero che è stata eletta la "donna dell'anno".

Ha infatti recitato all'interno di una fiction di grande successo "Flume d'amore" ed è stata una delle giurate del talent show "Tale e Quale Show”. Poco tempo prima dello scoppio della pandemia, inoltre, era stata ingaggiata per partecipare al programma sloveno "Ballando con le Stelle", ma per via della Covid-19, ha dovuto rimandare alcuni suoi progetti.

Nel frattempo, però, Lara Komar ha ricevuto la chiamata per entrare a far parte del cast de "Il Paradiso". Un'occasione d'oro che l'attrice non si è fatta sfuggire, nonostante le continue "trasferte" da Trieste a Roma e viceversa, solo per poter stare accanto (anche solo per un giorno) alla sua famiglia e ai suoi figli.

Ne 'Il Paradiso' è Gloria Moreau

Lara Komar è entusiasta di essere entrata a far parte del cast del "Il Paradiso delle Signore". L'attrice, che interpreta il ruolo della signorina Moreau, ha rivelato di essersi innamorata di questo ruolo fin da subito."Gloria è una donna forte ed elegante. C'è molto da scoprire su di lei".

Già, perché il numeroso pubblico del daily non vede l'ora di scoprire quale sia il segreto che la donna nasconde sul suo misterioso passato e di conseguenza su sua figlia, la giovane Stefania Colombo (Grace Ambrose). Una verità che pian piano sta venendo a galla e che, probabilmente, sarà una delle storyline al centro della trama de "Il Paradiso Delle Signore 6" il quale verrà trasmesso, sempre su Raiuno, nel mese di settembre.

La serie, il cui finale della quinta stagione sarà trasmesso il 28 maggio, taglierà, tra qualche giorno, un traguardo importante, ovvero la messa di onda di ben 500 puntate.