Nelle Serie TV Mr Wrong, in onda prossimamente su Canale 5, Ezgi sarà vittima di un disastro dopo l'altro. Dopo essere rimasta senza lavoro e senza una casa, la ragazza assisterà in prima persona alla proposta di matrimonio che il suo ex Soner farà alla sua attuale fidanzata, quella con cui ha tradito Ezgi.

Cansu, Deniz, Ezig e la serata a La Gabbia

Cansu e Deniz hanno organizzato una cena fuori in cui coinvolgeranno anche Ezgi. Per quest'ultima non è stata una bellissima giornata, a causa del lavoro e della casa persi nel giro di poche ore. La serata è stata organizzata a La Gabbia, il locale di Özgür, ma la ragazza non ne sarà affatto al corrente.

La cena, purtroppo, non andrà come previsto, in quanto le amiche le daranno buca. Deniz avrà dei problemi in ufficio: nello studio legale in cui lavora c'è sempre l'eterna lotta con la sua collega İrem, la solita arrivista pronta a fare di tutto per entrare nelle grazie del capo. Per questo motivo quando farà notare a Deniz che forse potrebbe non essere visto di buon occhio il fatto che esca prima dall'ufficio, deciderà di restarci.

Soner chiede in sposa la fidanzata davanti a Ezgi

Anche la cugina Cansu avrà dei problemi con il fidanzato Levent infatti, visto che Ezgi per un po' andrà a vivere a casa della cugina, lui e la fidanzata non potranno più trascorrere del tempo da soli nell'appartamento di lei.

Questo si rivelerà un problema, visto che la loro relazione è segreta. Alla fine decideranno di trascorrere del tempo in intimità e di mettere da parte i loro dissapori e nemmeno Cansu si presenterà alla cena.

Intanto a La Gabbia Ezgi starà vivendo l'inferno. Infatti arriverà la "ciliegina sulla torta" di una giornata a dir poco disastrosa: proprio davanti ai suoi occhi, qualche tavolo distante, il suo ex fidanzato Soner chiederà alla sua ragazza, quella con cui ha tradito Ezgi, di sposarlo.

L'umore della giovane sarà a pezzi.

Il secondo incontro tra Ezgi e Özgür

Visto che le amiche non arriveranno, Ezgi verrà invitata a lasciare il tavolo per sedersi al bancone del bar. La coincidenza vorrà che a Emre, il barista de La Gabbia, verrà dato un permesso speciale per andare via dal lavoro e trascorrere la serata con la sua fidanzata, visto che sarà il compleanno di lei.

Cosi sarà Özgür a occuparsi del bar.

Proprio lì avverrà il secondo incontro tra i due, dopo quello "tragico" già avvenuto nel taxi. Visto ciò che ha appena visto fare a Soner, Ezgi inizierà a bere, eppure tanto, al punto che si ubriacherà. Rimasta da sola nel locale, sarà Özgür a occuparsi di lei. La ragazza, però, sarà talmente sbronza che non si ricorderà nemmeno l'indirizzo di casa e a Özgür non resterà che portarla con lui e farle trascorrere la notte in un albergo.