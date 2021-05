Le anticipazioni di Tempesta d’amore annunciano nuove sorprese, nuovi intrighi, partenze e nuovi arrivi. La sedicesima stagione della longeva soap bavarese sta per finire e le puntate in onda da sabato 22 a venerdì 28 maggio su Rete 4 sono pronte a far emozionare i fedeli telespettatori. Christoph apparirà molto felice accanto a Selina e, grazie a Tim, presto tornerà a essere socio maggioritario del Furstenhof. La cosa, naturalmente, non farà molto piacere ad Ariane che, però, architetterà un nuovo piano vendicativo. Nel frattempo, Tim sorprenderà Franzi con una proposta di matrimonio.

Anticipazioni sedicesima stagione Tempesta d’amore: Erik difende Ariane

Erik deciderà di farsi bello davanti alla signora Kalenberg, difendendola nel corso di un'accesa discussione tra lei e Christoph. Ariane sarà davvero grata per le gesta del signor Vogt ma smorzerà il suo entusiasmo dicendogli che non ci pensa proprio a dargli un posto di lavoro al Furstenhof. Rosalie si prenderà cura amorevolmente di Michael, mentre l'uomo farà un sogno rivelatore. Al risveglio, il dottore capirà che deve dare un'altra opportunità alla signora Engel. Dopo l'intenso e appassionante bacio, Lucy e lo scrittore Joell decideranno di vivere la loro relazione alla luce del sole. Alfons sarà più preoccupato per la banda di ladri che gironzola attorno all'albergo, e Vanessa e Hildergard gli daranno dell'esagerato.

Ben presto, però, le due donne saranno costrette a dare ragione all'anziano concierge.

Maja e Florian passeranno molto tempo insieme e la ragazza gli spiegherà che vuole partecipare a un concorso di fotografia tenuto da un rinomato professionista, Lorenz Berg. Con riluttanza, il guardaboschi del Furstenhof le darà il permesso di poter scattare le foto nella zona protetta del bosco.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Al settimo cielo, la figlia adottiva di Selina realizzerà degli scatti mozzafiato, ma commetterà un errore madornale. Ariane metterà in atto un nuovo malefico piano: far credere a Christoph che Karl è ancora vivo. Grazie a un potentissimo software, la signora Kalenberg riuscirà a riprodurre la voce del defunto marito e realizzerà una finta chiamata, ma la donna non si accorgerà che Erik la sta spiando.

Temendo un furto in casa, il signor Sonnbichler installerà un sistema d'allarme che la sua compagna farà scattare accidentalmente quando rincaserà. Cornelia scoprirà che il dottor Niederbuhl è molto preso da Rosalie e deciderà di rivelarlo a quest'ultima. E così la signora Engel inizierà a credere che Michael è pronto a darle una seconda chance.

Selina costringe Christoph a chiedere scusa alla signora Kalenberg

Nella speranza di instaurare un buon rapporto con Selina, Christoph combatterà la sua paura dei cavalli e prenoterà un corso di equitazione con la madre adottiva di Maja. Molto colpita dal gesto del signor Saalfeld, Selina pretenderà che lui chieda scusa ad Ariane visto che il marito di quest'ultima è ancora vivo.

Successivamente, Tim informerà suo padre di aver firmato un contratto con il club inglese di polo e che presto si trasferirà a Londra con la sua amata. Infastidita dal legame che c'è tra Christoph e Selina, Ariane dirà a quest’ultima che se continuerà a frequentarlo metterà fine alla loro lunga amicizia.

Joell riceverà un'offerta allettante di lavoro negli Stati Uniti e organizzerà una cenetta romantica per la sua amata Lucy. Le farà trovare sul tavolo un biglietto per l'America e le spiegherà che deve restare sei mesi negli Stati Uniti e che vorrebbe che lei lo seguisse. Successivamente, il padre di Lucy si presenterà al Furstenhof e racconterà alla figlia di aver interrotto la relazione con la moglie.

Spoiler Tempesta d'amore, trame puntate 22-28 maggio: il signor Vogt cambia strategia

Lucy, nelle nuove puntate italiane della sedicesima stagione di Tempesta d’amore, deciderà di rimandare la partenza per gli Stati Uniti, almeno per un po'. Erik farà credere ad Ariane di aver raccontato a Christoph tutta la verità sulla morte di Karl. Tuttavia, la sua menzogna durerà poco perché il signor Vogt deciderà di cambiare strategia e prometterà alla dark lady di non rivelare a nessuno il suo sporco segreto. Molto colpita dal suo gesto, la signora Kalenberg deciderà di dargli un posto alle Pubbliche Relazioni. Nel frattempo, Vanessa e Hildergard scopriranno chi è stato a disegnare strani simboli sulla cassetta delle poste: è il piccolo Josef, figlio dei vicini di casa.

Christoph informerà Ariane che Tim si trasferirà a Londra e che acquisirà le sue quote del Furstenhof e che con Selina sta nascendo una bellissima intesa. Questa notizia manderà in bestia la signora Kalenberg che si metterà subito a studiare un altro malvagio piano ai danni del suo peggior nemico. Franzi preferirà non dire al suo amato che la vendita del suo sidro in Inghilterra è fallita miseramente. Se il figlio di Christoph lo verrebbe a sapere, infatti, potrebbe abbandonare il club inglese di polo. Maja, nel frattempo, capirà che non può vivere per sempre nell'appartamento dei signori Saalfeld e chiederà a Lucy di aiutarla a trovare una buona sistemazione.

Michael esce con Rosalie ma la donna si offende

Successivamente, Maja verrà a sapere che sua madre si è invaghita di Christoph e ripenserà a quei momenti trascorsi con il defunto padre. Durante una pausa nella stanza del personale del Furstenhof, la ragazza farà un sogno rivelatore. Tim organizzerà una bella sorpresa a Franzi e le chiederà di diventare sua moglie. La giovane frutticoltrice farà i salti di gioia e accetterà la proposta di matrimonio di Tim. Robert incoraggerà Michael ad accettare i sentimenti che prova per Rosalie e il dottore uscirà con la donna per un appuntamento ufficiale. Quando nel cielo apparirà casualmente un aereo con lo striscione ''Mi vuoi sposare?'', la signora Engel si offenderà a morte per la reazione avuta da Michael alla vista dell'aereo e dirà al medico che la loro relazione è finita per sempre.

Nel frattempo, Maximilian Richter si farà trovare nell'appartamento di Michael.