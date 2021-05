Tra gli allievi delle passate edizioni di Amici di Maria De Filippi rimasti nel cuore degli spettatori per il loro talento artistico, vi è Manuel Aspidi, protagonista dell'edizione 2006/2007 del talent show di Canale 5. Oggi, Manuel è tornato in televisione a Ogni Mattina, dove ha scelto di fare una confessione importante legata alla sua sfera sentimentale e privata. Il cantante, infatti, ha rivelato per la prima volta in televisione di essere omosessuale, lasciandosi andare così al suo coming out.

Manuel Aspidi, ex allievo di Amici di Maria, fa coming out in tv

"Sono gay, è la prima volta che lo condivido con il pubblico" ha dichiarato l'ex concorrente di Amici di Maria, con la voce rotta dall'emozione, nel momento in cui ha fatto il suo coming out in diretta televisiva nel programma mattutino di Tv8.

"Io non sono sbagliato e non lo sono le altre persone come me" ha dichiarato Manuel durante la sua intervista in diretta televisiva, aggiungendo che tutti hanno il diritto di vivere la loro vita senza alcun tipo di remora e, soprattutto, senza difficoltà.

"Dire questo alla propria famiglia è importantissimo" ha ammesso Manuel, rivelando che lui ha dalla sua parte dei genitori e dei familiari che lo hanno accolto e sostenuto a braccia aperte dopo la sua ammissione di essere omosessuale.

La rivelazione di Manuel nel programma Ogni Mattina

Un momento molto toccante quello che ha visto protagonista Manuel durante la diretta di oggi, 11 maggio, a Ogni Mattina, durante la quale il cantante ha lanciato anche un appello a tutti i giovani che lo stavano ascoltando in quel momento da casa, invitandoli a non nascondersi e ad essere sinceri in primis con se stessi e con i loro familiari.

Il ritorno di Manuel sul piccolo schermo arriva a distanza di anni non solo dalla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi ma anche a The Voice of Italy, dove si mise in gioco nel 2016.

In questi giorni, inoltre, Manuel è tornato anche sulla scena musicale con la promozione del suo nuovo singolo "Soli a metà 2.0", quello stesso brano che tanta fortuna gli portò ai tempi della sua partecipazione al talent show di Canale 5, dove Manuel si fece notare per il suo talento artistico.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Sabato 15 maggio in onda la finalissima di Amici 20 con la proclamazione del vincitore assoluto

Lo stesso talent che, oggi, è giunto alla sua ventesima edizione di programmazione in tv e chiuderà i battenti questo sabato 15 maggio, con la messa in onda della nona e ultima puntata.

Maria De Filippi, infatti, proclamerà il ventesimo vincitore assoluto di Amici che verrà scelto dal pubblico da casa col televoto tra: Sangiovanni, Aka7even, Deddy, Giulia e Alessandro.