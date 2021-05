Una diretta Instagram ha scatenato scambi di accuse e stoccate al vetriolo tra alcune ex dame del trono over di Uomini e donne. Nelle scorse ore Veronica Ursida, Aurora Tropea, Anna Tedesco e Maria Toma sono state protagonista di una lunga conversazione social nel corso della quale si parlato anche del rapporto con alcune 'compagne' di parterre. In particolare Aurora e Veronica hanno riferito di non essere mai state in sintonia con Roberta Di Padua e Valentina Autiero facendo riferimento ad una serie di episodi verificatisi nei camerini e nel parcheggio degli studi dell'Elios.

Alcuni utenti hanno segnalato la diretta a Gianni Sperti che ha ringraziato i fan ma ha ribattuto di non essere interessato alla conversazione. "Potete tranquillamente evitare perché si tratta di persone per le quali non provo stima" - ha scritto l'opinionista del dating show di Canale 5. Presa di posizione che ha provocato la reazione stizzita di Anna Tedesco che ha replicato via social: "Lui non stima a prescindere le donne" - ha affermato l'istruttrice di nuoto.

Gianni Sperti contro quattro ex dame di Uomini e Donne

Gianni Sperti non ha avuto parole tenere nei confronti delle ex dame di Uomini e Donne protagoniste di una discussa diretta Instagram. Alcuni fan hanno segnalato la chiacchierata social tra Veronica Ursida, Aurora Tropea, Maria Toma e Anna Tedesco all'opinionista del dating show che ha messo le cose in chiaro con un post pubblicato su Stories.

"Continuate a taggarmi in una diretta e vi ringrazio per la premura ma potete evitare" - ha scritto il tarantino evidenziando che si tratta di persone per le quali non prova stima. "Di conseguenza non mi interessa ciò che hanno da dire".

In passato non erano mancati gli scontri tra Gianni Sperti e le quattro ex dame del parterre femminile ed, in particolare, con Anna Tedesco prima ed Aurora Tropea di recente.

Da qui la velenosa stoccata dell'opinionista che non è passata inosservata con l'istruttrice di nuoto che ha replicato attraverso una serie di Stories condivise sul suo profilo personale.

Anna Tedesco: 'Sono anni che bullizza i partecipanti'

Anna Tedesco ha prima fatto chiarezza sul suo rapporto con Roberta Di Padua e Valentina Autiero.

"Non le ho mai citate, non sono mai andata contro di loro. Ero solo presente a quella diretta" - ha precisato l'ex dama di Uomini e Donne prima di replicare a Sperti. "Ho letto anche che Gianni ha detto che non ci stima ma questo si sapeva. Sono anni che bullizza i partecipanti e lo abbiamo visto tutti" - ha aggiunto l'istruttrice di nuoto sottolineando che l'opinionista del dating show non stima le donne.

"Quello che lui dice mi scivola addosso, dormo sonni tranquilli. La stima preferisco averla da persone che rispettano il prossimo" - ha chiosato la perugina.