Nella puntata di oggi 20 maggio 2021, i telespettatori del programma televisivo Uomini e donne hanno assistito ad una nuova lite scoppiata in studio tra Armando Incarnato e Nicola Vivarelli. Quest'ultimo è intervenuto per difendere Gemma Galgani che stava ricevendo critiche per la sfilata. Infatti, Gemma aveva impersonato una ballerina di can can e, in tale frangente, aveva alzato più volte il vestito, mostrando la culotte. L'opinionista Tina Cipollari era allora intervenuta per criticare la scelta della dama e a quel punto Vivarelli ha preso le difese di Gemma.

Uomini e Donne, Armando Incarnato chiede a Nicola Vivarelli se gli piacciono le donne

Incarnato ad un certo punto ha inveito contro Nicola dicendo che dovrebbe smetterla di difendere Gemma in quanto a lui non è mai piaciuta e l'ha solo usata per avere visibilità, prendendo in giro la redazione. Vivarelli si è difeso dicendo di non aver mai preso in giro nessuno e di avere rispetto per le donne, a differenza di altre persone. Armando, allora, ha incalzato il cavaliere chiedendogli: "Dimmi una cosa, ma a te piacciono le donne?". Nicola era incredulo dopo questa domanda di Armando e ha risposto dicendo che anche lui fosse omosessuale non avrebbe alcun problema a dirlo, ma non lo è.

Uomini e Donne, Nicola si arrabbia e smentisce le insinuazioni di Armando

Vivarelli ha continuato sostenendo di avere tanti amici omosessuali e che non avrebbe alcun problema a confessarlo. Nicola ha aggiunto di non avere nulla contro la categoria e che, anzi, ritiene che gli omosessuali siano più sensibili rispetto agli eterosessuali.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Successivamente sono intervenuti Maria De Filippi e l'autore Luca Zanforlin, tentando di spiegare a Nicola che, nonostante lui avesse detto delle cose belle, non si deve mai generalizzare a prescindere dalle categorie di cui si parla.

Uomini e Donne, Maria De Filippi ferma le insinuazioni di Armando e dice la sua

Incarnato, dopo aver posto la domanda a Nicola sulla presunta omosessualità, ha avuto modo di confrontarsi con Mari, chiedendole il suo parere.

"Adesso non discutiamo di nuovo di Armando - ha dichiarato la conduttrice di Uomini e Donne - io trovo che la tua domanda sia stata fuori luogo, dato che in questo programma si confrontano uomini e donne che si incontrano per conoscersi, onestamente non credo alla buona fede della tua domanda". A quel punto, Armando ha chiesto scusa alla conduttrice ma ha continuato a discutere con Vivarelli che, a suo parere, non è mai stato interessato realmente a Gemma e che, a causa di questo suo presunto interesse per lei, ha allontanato tutte le altre donne del parterre.