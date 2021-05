Ancora uno scontro ad Uomini e donne, tra la dame Gemma Galgani e Isabella Ricci nella puntata del 21 maggio del programma televisivo di Maria De Filippi. Isabella è arrivata nel programma, circa due mesi fa e sin da subito è stata vista da tutti come "la rivale" di Gemma. Quest'ultima, infatti, mal sopporta i continui paragoni con Isabella, la quale viene lodata dagli opinionisti che condividono maggiormente il suo modo di rapportarsi agli uomini. Le due dame, nelle scorse puntate, hanno avuto modo di confrontarsi al centro studio per la frequentazione di entrambe con il cavaliere Aldo.

Quest'ultimo era arrivato in trasmissione per conoscere Gemma, ma dopo il rifiuto di lei aveva cominciato a frequentare Isabella.

Uomini e Donne, il cavaliere Aldo non vuole più conoscere Gemma Galgani nel programma

Ricci, avendo saputo che Aldo si sentiva ancora con Gemma, ha deciso di tirarsi indietro per concedergli la possibilità di conoscersi in esclusiva. Ma Aldo, uscito con Galgani, ha capito che in realtà la dama non lo interessava come pensava e ha deciso di non frequentarla più. Gemma è rimasta molto male per questo rifiuto e ha esposto tutti i suoi pensieri al cavaliere sull'ambiguità dei suoi comportamenti. Nella puntata del 21 maggio, la dama torinese si è scontrata con Isabella in quanto le ha lanciato delle frecciatine.

L'opinionista Tina Cipollari ha difeso Isabella, dicendo che Gemma lancia continuamente delle stoccate alla dama. "Io penso che Isabella segua la strada del ragionamento, io quella del cuore e del sentimento", ha dichiarato Galgani.

Isabella non ci sta e risponde a Gemma sulle sue insinuazioni

Isabella ha tentato di esporre il suo pensiero, ma non riusciva a parlare in puntata in quanto la dama torinese continuava ad interromperla.

"Se dici una cosa non corretta a me preme precisare - ha dichiarato Isabella - se a te piace frequentare due o tre persone insieme, questo non vale per me. Io mi sono tirata fuori dal triangolo con Aldo, sei libera di pensarla come vuoi". Dopo l'ennesima volta che Gemma l'ha interrotta Isabella ha sbottato dicendo: "Ora basta, sei scortese".

Gemma controbatte sostenendo che Isabella è algida

Tina Cipollari è intervenuta in difesa di Isabella, dicendo che spesso Gemma finge di essere elegante ma in realtà è poco cortese. L'opiniosta ha incalzato la dama, dicendole che soffre la competizione con Isabella in quanto spesso l'ha messa a tacere. La dama torinese non si è fatta intimidire dalle parole di Isabella e di Tina e ha risposto dicendo che Isabella è algida. "Bisogna anche essere liberi, essere se stessi e lasciarsi andare, altrimenti si fanno dei discorsi da ipocriti", ha dichiarato Galgani al centro dello studio.