Mercoledì 19 maggio, sarà registrata una nuova puntata di U&D, quella che il pubblico di Canale 5 potrà vedere tra qualche giorno. C'è grande attesa per le anticipazioni che trapeleranno in serata, soprattutto quelle riguardanti Giacomo: ci sono concrete possibilità, infatti, che il tronista scelga tra Martina e Carolina dopo mesi di frequentazione davanti alle telecamere. I fan del dating-show, inoltre, saranno aggiornati su Gemma, sulla conoscenza tra Ida e Gabriele e sulle storie più interessanti dei protagonisti del Trono Over.

A U&D sta per formarsi un'altra nuova coppia

Nel pomeriggio di mercoledì 19 maggio, Maria De Filippi condurrà una nuova puntata di U&D, le cui anticipazioni cominceranno a circolare in rete a partire dalla tarda serata dello stesso giorno. Gli occhi della maggior parte dei fan del programma, sono puntati sull'unico protagonista del Trono Classico rimasto, il bel Czerny.

Dopo aver assistito ai fidanzamenti di Samantha con Alessio e di Massimiliano con Vanessa, i telespettatori fremono dalla curiosità di scoprire chi sarà la scelta di Giacomo: la forte Martina o la sensibile Carolina?

Sapendo che la stagione attualmente in onda si concluderà a fine mese, è ipotizzabile che la registrazione del 19 maggio possa essere quella giusta per la formazione di una nuova coppia, l'ultima possibile tra i ragazzi più giovani del cast.

Il percorso di Giacomo sul trono di U&D

L'avventura di Giacomo a U&D è iniziata circa tre mesi fa, quando Maria De Filippi l'ha presentato come uno dei nuovi protagonisti del Trono Classico.

Il ragazzo è rimasto subito colpito dalle due corteggiatrici che ancora oggi si contendono il suo cuore: la bionda Carolina Ronca e la mora Martina Grado.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Sin dal principio, entrambe le giovani si sono dimostrate realmente interessate al tronista ligure, tanto da arrivare a piangere e a minacciare di lasciare il programma dopo averlo visto in atteggiamenti troppo affettuosi con la "rivale".

L'indecisione di Czerny va avanti da tempo, infatti è rimasto l'unico a non aver ancora preso una decisione definitiva poco prima delle vacanze estive.

Nella serata del 19 maggio, però, i fan del dating-show potrebbero ricevere conferma della scelta di Giacomo: la registrazioni di oggi o quella di domani, sarebbero l'occasione giusta per il ragazzo per comunicare la sua preferenza definitiva tra le sue belle spasimanti.

Il Trono Over di U&D pronto ad andare in vacanza

Nel corso delle puntate di U&D che saranno registrate il 19 e il 20 maggio, il pubblico sarà aggiornato anche sulle frequentazioni dei più amati protagonisti del Trono Over.

Gemma, ad esempio, sta uscendo da un po' di tempo con Aldo, un signore per il quale non ha mai provato un interesse sentimentale fino a quando non l'ha visto avvicinarsi ad Isabella. Tra i due, però, sino ad ora ci sono stati solamente dolci baci a stampo, quindi non è da escludere che il rapporto possa rimanere un'amicizia e non evolvere in una storia d'amore.

Anche Ida sta conoscendo un cavaliere del parterre: su suggerimento di Maria De Filippi, la bresciana ha accettato il numero di telefono di Gabriele e con lui ha preso un caffè lontano dalle telecamere.

Non si sa ancora, invece, se Riccardo e Roberta parteciperanno alle registrazioni di questi giorni: dopo essersi lasciati, i due sono tornati in studio per rinfacciarsi mancanze nella relazione e per accusarsi reciprocamente di aver preso in giro sia la redazione che i telespettatori. Guarnieri ha coinvolto anche Armando quando ha fatto i nomi di chi avrebbe parlato male degli autori del programma di Canale 5.