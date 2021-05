Marina Giordano è tornata più combattiva che mai tra le fila di Un posto al sole. Dopo alcuni mesi di assenza, il personaggio interpretato da Nina Soldano, a furor di popolo, è rientrata in scena per dare man forte a Roberto e cambiare le sorti della complessa vicenda ai Cantieri. Il noto personaggio della storica soap di Rai 3 ha fatto ritorno al termine della puntata trasmessa il 25 maggio ed è apparsa pronta a ribaltare la situazione. L'interprete di Marina ha rilasciato un'intervista in cui anticipa: "Torna per uno scopo ben preciso. Il suo ritorno è necessario per chiudere dei cerchi".

Sarà così? Per l'attrice pare di sì, visto che l'astuta Giordano pare sia tornata in pista più agguerrita che mai.

Anticipazioni Un posto al sole, Nina Soldano: 'Marina torna per uno scopo preciso'

Proprio in vista del suo ritorno nella soap Un posto al sole, Nina Soldano ha parlato del suo personaggio durante un'intervista rilasciata al settimanale Vero Tv. In occasione del rientro in scena di Marina, l'attrice ha ammesso di aver fatto riposare abbastanza la perfida imprenditrice, la quale adesso è pronta a ripartire in pista. "Torna con uno scopo preciso" ha rivelato l'interprete toscana, riferendosi alla questione legata alla rovina dei Cantieri Palladini per mano di Pietro Abbate (Simon Grechi).

"Sono necessarie la forza e l'esperienza di Marina per chiudere dei cerchi", ha aggiunto l'attrice nel corso dell'intervista. Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) si trova in una situazione pericolosa e ormai al collasso e serve la "zampata graffiante" della donna per rimettere a posto le cose.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

La vendetta di Abbate nei confronti di Roberto: cos'è accaduto nelle recenti puntate di Un posto al sole

Un posto al sole continua ad appassionare il pubblico italiano anche dopo 25 anni di intrighi, colpi di scena, trame e sottotrame più o meno intricate. L'ultima di queste sta avendo come protagonista Roberto Ferri, diventato il bersaglio del misterioso Pietro Abbate, la cui identità è stata svelata soltanto recentemente.

L'uomo è il figlio illegittimo di Attilio Corsani, ex suocero di Ferri. Il losco personaggio vuole vendicare il padre, morto a causa del genero, all'epoca sposato con la figlia Sofia. Nelle ultime puntate della soap Abbate ha cercato l'appoggio di altri alleati, tra cui Alberto (Maurizio Aiello). La collaborazione con Palladini ha messo in ginocchio l'imprenditore che sembra essersi ormai arreso. Tuttavia, il ritorno di Marina lo spingerà a rialzarsi.

Cosa accadrà dopo il ritorno di Marina: spoiler Un posto al sole

Il ritorno a Napoli di Marina Giordano porterà Roberto a non arrendersi di fronte alle macchinazioni di Pietro che, in maniera subdola, si avvicinerà di più a Lara Martinelli (Chiara Conti).

Le anticipazioni di Un posto al sole relative alle puntate successive al ritorno della donna rivelano che, mentre i Cantieri Palladini saranno sull'orlo del collasso e la situazione sembrerà volgere a favore di Abbate, Ferri si avvarrà dell'appoggio di Marina che non ci penserà due volte ad affrontare il nemico a viso aperto. Agendo in questo modo, l'imprenditrice riuscirà a rallentare Abbate, ottenendo il tempo indispensabile a programmare con Roberto una strategia per garantire la sopravvivenza dei Cantieri. Con Marina di nuovo in gioco, Lara si sentirà trascurata da Roberto e la vicinanza di Pietro la spingerà a fare il doppio gioco, ma le azioni di Martinelli non saranno del tutto limpide e non si capirà quali siano le sue reali intenzioni.