In Una vita, nelle prossime puntate in onda su Canale 5, Marcia scoprirà grazie a Cesar Andrade che Santiago e Genoveva hanno cospirato alle sue spalle per allontanarla da Felipe. Sampaio infatti andrà a far visita in carcere al trafficante, il quale racconterà la verità su rapporto che lega Genoveva al finto Santiago. A questo punto, Marcia cercherà di raggiungere la chiesa in cui proprio quel giorno, si staranno celebrando le nozze tra Felipe e Genoveva.

Una vita, anticipazioni: Marcia incontra Cesar Andrade in carcere

In Una vita, Genoveva chiederà all'avvocato Velasco di assoldare qualcuno affinché aggredisca Cesar Andrade in carcere.

Il trafficante riuscirà a sopravvivere al pestaggio, anche se verserà in gravi condizioni. Sarà a questo punto che Andrade, in fin di vita, deciderà di parlare con Marcia e chiederà al Commissario Mendez di convocarla. La ragazza sarà stupita dalla richiesta, mentre Santiago cercherà di impedire tale incontro. Marcia però, deciderà di incontrare Cesar Andrade in carcere.

Marcia scopre che Santiago e Genoveva sono sempre stati complici

Nel corso dei prossimi appuntamenti di Una vita dunque, Marcia incontrerà per l'ultima volta il suo aguzzino. L'uomo chiederà perdono alla ragazza per tutto il male che le avrà fatto ma non solo. Andrade infatti, confesserà a Marcia che è stata Genoveva a chiedergli di rintracciare Santiago allo scopo di impedire le sue nozze con Felipe.

Il trafficante racconterà nei dettagli tutto ciò che sarà accaduto, compreso il fatto che, almeno inizialmente, Genoveva non era al corrente del fatto che il vero Santiago era deceduto e che l'uomo arrivato ad Acacias era in realtà il fratello gemello. Andrade si spingerà oltre nel suo racconto, rivelando a Marcia che, secondo lui, Santiago e Genoveva sono sempre stati complici.

Una vita, spoiler: Marcia cerca di impedire le nozze tra Felipe e Genoveva

Marcia rimarrà attonita nell'apprendere che Santiago e Genoveva hanno sempre cospirato alle sue spalle per allontanarla da Felipe, visto che, aveva persino deciso di partire con Becerra e cambiare vita insieme a lui. Dalle anticipazioni di Una vita, si viene a sapere che la confessione di Andrade arriverà proprio il giorno in cui Felipe e Genoveva avranno deciso di convolare a nozze.

Saputa la verità, Marcia lascerà il carcere e correrà verso la chiesa con l'intenzione di impedire il matrimonio. Riuscirà la giovane brasiliana a raggiungere la chiesa in tempo ed a raccontare la verità al suo amato Felipe? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni di Una vita.

In attesa di ulteriori news in merito a questa intricata story line, si ricorda che la soap tv iberica va in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 a partire dalle 14:10. Su Mediaset Infinity invece, è possibile recuperare gli episodi già trasmessi.

