Arrivano le nuove anticipazioni della soap opera spagnola Una vita, ambientata in un immaginario quartiere cittadino della Spagna degli anni venti. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 24 al 29 maggio 2021, tutti i pomeriggi a partire dalle ore 14,10.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sull'arresto di Marcia, sulla gelosia di Maite per Camino, sulla decisione di Bellita di denunciare Margarita e sull'arrivo di Julio ad Acacias.

Bellita scoprirà la verità su Margarita

Le anticipazioni di Una vita ci segnalano che Mendez andrà a trovare Genoveva per farle alcune domande su Ursula.

Camino sarà positivamente colpita dal pensiero progressista del suo pretendente Ildefonso. Più tardi, la giovane sarà costretta a mentire alla madre per non spiegarle che il laccio rosso che ha ricevuto era un regalo di Maite. Nel frattempo, Liberto cercherà in tutti i modi di evitare che Rosina ammiri i quadri di Maite prima che vengano esposti in galleria per l'inaugurazione. Cinta riceverà recensioni molto positive sui giornali, mentre Mendez rivelerà a Josè che Margarita e il marito sono stati arrestati dopo aver confessato l'avvelenamento di Bellita. Quest'ultima origlierà involontariamente la discussione dei due uomini, insospettendosi. Andato via il commissario, la donna chiederà spiegazioni a Josè, scoprendo la verità su Margarita.

Scossa dalla notizia, Bellita si rifiuterà inizialmente di denunciare l'amica per poi cambiare idea in seguito.

Felipe diventa l'avvocato di Marcia

Ingelosita dalla vicinanza di Camino ed Ildefonso, Maite farà una scenata di gelosia all'amata per poi tornare a casa sua. Dopo il litigio, Camino andrà a trovarla e si riappacificheranno abbracciandosi teneramente nell'atelier, senza sapere che Liberto le sta osservando.

Il funerale di Ursula si svolgerà in chiesa alla presenza di pochissimi partecipanti per poi proseguire, per volere di Fabiana, nella pensione. Lì, la donna organizzerà un piccolo brindisi per commemorare la defunta e salutare Marcia e Santiago prima che partano per Cuba. Sarà proprio in quell'occasione che Mendez interromperà le celebrazioni per arrestare Marcia per l'omicidio di Ursula.

Venuto a sapere dell'accaduto, Felipe si offrirà immediatamente di assumere la difesa di Marcia, recandosi alla centrale di polizia per interrompere il suo interrogatorio. Un forestiero di nome Julio si aggirerà per Acacias chiedendo informazioni su Bellita e la sua famiglia, attirando l'attenzione di Giacinto ed Emilio. Dopo aver cambiato cognome e aver speso tanti soldi per stampare lussuosi biglietti da visita, Servante scoprirà che il suo vero cognome, Gallo, ha origini nobili.