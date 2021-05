Arrivano le nuove anticipazioni della soap opera spagnola, Una vita, ambientata in un immaginario quartiere cittadino della Spagna degli anni venti. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 3 all'8 maggio 2021, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14.10.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulle confessioni che Andrade farà ad Ursula, sui preparativi delle nozze di Felipe e Genoveva, sui dubbi di Marcia sulla sincerità di Santiago e sull'avvelenamento di Margarita ai danni di Bellita.

Emilio scopre le malefatte di Margarita

Le anticipazioni di Una vita ci segnalano che Santiago mostrerà a Marcia i biglietti che ha acquistato per partire alla volta di Cuba. Nonostante ciò, la giovane continuerà a dubitare della buona fede del marito e gli chiederà chi sia lui veramente. Nel frattempo, Mister Golden rassicurerà José Miguel, assicurandogli di volerlo aspettare fino a quando Bellita non si riprenderà. Emilio, rimarrà esterrefatto nello scoprire che Margarita sta avvelenando la madre di Cinta, versando una misteriosa sostanza nel suo tè. Colta sul fatto, la donna farà finta di nulla e se ne andrà da casa Dominguez, dimenticando la sua borsetta contenente, al suo interno, la fiala di veleno.

A quel punto, Emilio racconterà tutto a Josè che farà analizzare il contenuto della fiala di Margarita, scoprendo che avvelenava Bellita.

Ursula viene a sapere che Santiago è morto

Ursula andrà a trovare Andrade in carcere per offrirgli il suo aiuto contro Genoveva, venendo a sapere dal criminale che Santiago non è colui che dice di essere ma è il suo fratello gemello Ismael, pagato da lui per far saltare il matrimonio di Felipe e Marcia.

Il vero Santiago è morto tempo addietro. Felipe testimonierà con successo al processo di Andrade per poi iniziare i preparativi delle sue nozze con Genoveva. Santiago confesserà a Marcia che lui è Ismael per poi dichiararsi. Nonostante la sorpresa iniziale, la giovane non lo allontanerà, decidendo di rimanere con lui. Convinta che il marito le sia infedele con Maite, Rosina si presenterà al laboratorio della pittrice per farle una scenata, finendo per scoprire che suo marito vorrebbe aprire con lei soltanto una galleria d'arte.

Jacinto e Casilda vinceranno un piccolo premio alla lotteria, mentre Cesareo confesserà a Felicia che Camino e Maite si vedono di nascosto. Il giorno di Natale ad Acacias, tutti si prepareranno a festeggiare le feste con i propri cari compreso Servante che approfitterà dell'occasione per chiedere a Jacinto di fare una serenata ad Arantxa. Cinta organizzerà un piano insieme a Liberto ed Emilio per incastrare Margarita e farla arrestare. Dopo aver litigato con il fratello, Camino organizzerà una cena in famiglia per riappacificarsi con i suoi cari. Genoveva affiderà un misterioso incarico al losco Velasco.