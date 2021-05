Nuove aggiornamenti su Una vita, la soap opera grande protagonista dei pomeriggi Mediaset. Le anticipazioni provenienti dalla Spagna sulle nuove puntate, in onda nelle prossime settimane sui teleschermi di Canale 5, si soffermano su Marcia Sampaio interpretata dall'attrice Trisha Fernandez.

Scendendo nel dettaglio, la brasiliana compierà un ultimo folle gesto pur d'impedire le nozze tra Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) e Genoveva Salmeron (Clara Garrido). Purtroppo il tentativo della donna risulterà vano, in più accuserà un malore sul sagrato della chiesa.

Una vita: Marcia apprende che Genoveva era dietro l'arrivo di Israel ad Acacias

Le trame di Una vita, riguardanti le nuove puntate trasmesse nelle prossime settimane su Canale 5, svelano che le nozze di Felipe e Genoveva avranno delle brutte conseguenze nella vita di Marcia.

Tutto inizierà quando Andrade, ormai in punto di morte, pregherà il commissario Mendez di poter vedere Marcia per l'ultima volta. Santiago non riuscirà a evitare che la brasiliana si rechi in carcere per incontrare il trafficante di donne e durante l'incontro con Andrade Sampaio apprenderà una terribile verità. Infatti l'uomo le racconterà che Genoveva aveva ordinato l'arrivo di Israel ad Acacias per separarla per sempre da Felipe.

Inoltre il criminale preciserà che la dark lady non era stata informata dello scambio d'identità tra Israel e Santiago. Una scoperta che spiazzerà Marcia, la quale sarà decisa a impedire la pronuncia dei voti nuziali tra Felipe e Genoveva, che proprio in quell'istante saranno in procinto di diventare marito e moglie nella chiesa di Acacias.

La brasiliana colta da un malore appreso delle nozze tra Felipe e la dark lady

Nel corso delle prossime puntate di Una vita, Marcia rimprovererà aspramente il finto Santiago per le bugie raccontatele. In seguito cercherà di raggiungere la chiesa dove si terranno le nozze correndo a perdifiato, visto che non riuscirà a prendere una carrozza.

Nonostante i vari imprevisti, compresa la nascita del piccolo Moncho da parte di Lolita (Rebeca Alemany) e Antonito (Alvaro Quintana), la dark lady riuscirà a sposare Felipe davanti agli occhi della brasiliana.

Sampaio, a questo punto, sarà colta da malore quando capirà di aver perso Felipe per sempre. La giovane si accascerà sul sagrato della chiesa dando inizio, per lei, a un periodo di profonda tristezza.

La soap opera ambientate nel vecchio quartiere di Acacias è in onda dal lunedì al sabato dalle ore 14:10 su Canale 5 e in diretta streaming o on demand sulla piattaforma gratuita Mediaset Play Infinity.