Nicolò Zaniolo e Sophie Codegoni che cosa hanno in comune? Secondo una segnalazione ricevuta da Deianiera Marzano, l'ex tronista di Uomini e donne ed il centrocampista della Roma si starebbero frequentando. Al momento i due diretti interessati non hanno confermato o smentito. Tuttavia, una ragazza li avrebbe visti nello stesso hotel di Roma.

La segnalazione

Deianira Marzano, in una storia di Instagram, ha riportato una segnalazione ricevuta da una sua follower. Scendendo nel dettaglio, la blogger ha posto uno scatto del calciatore giallorosso Nicolò Zaniolo e uno scatto dell'ex tronista di Uomini e Donne Sohpie Codegoni.

Nella didascalia, la ragazza ha riportato le parole della fan: "Ti segnalo che Codegoni da ieri si trova a Roma nello stesso hotel di Zaniolo". Il calciatore, in questo lussuosissimo hotel della Capitale, ha fatto un servizio fotografico. Ma non solo, nella segnalazione si parla anche di uno scambio di like, su Instagram, tra i due giovani. Ovviamente, Deianira Marzano non si è sbilanciata ma ha solamente scritto: "Così parrebbe..." A questo punto non resta che aspettare una conferma o una smentita da parte dei due diretti interessati.

Sophie reduce dall'addio a Matteo Ranieri

Sophie Codegoni è finita al centro del gossip dopo l'addio a Matteo Ranieri. Dopo l'uscita da Uomini e Donne, tra Sophie e Matteo sembrava andare a gonfie vele.

Giorno dopo giorno, però, la coppia era sempre meno presente sui social. Sebbene i due diretti interessati avessero smentito di essere in crisi, in un secondo momento avevano confermato la rottura. In particolare, Codegoni aveva parlato di problemi di natura caratteriale. Inoltre, la coppia non riusciva a passare del tempo insieme, a causa della lontananza.

In una diretta Instagram, lo stesso ex corteggiatore aveva dichiarato la rottura. Inoltre, aveva confidato di non provare alcun rancore nei confronti della sua ex.

Chiara Nasti avrebbe lasciato Zaniolo

Per quanto riguarda il calciatore giallorosso, ci sono molte cose da dire. All'inizio del 2021 era stato attribuito al giovane un flirt con la modella Madalina Ghenea: quest'ultima, però, stanca dei continui pettegolezzi, aveva smentito le voci sul suo conto.

Successivamente, il giovane sembrava avere ritrovato il sorriso al fianco dell'influencer campana Chiara Nasti.

Dopo essersi mostrati insieme sui social e avere fatto anche un tatuaggio di coppia, i due non si facevano più vedere insieme. In seguito ai numerosi rumor di una presunta rottura, Chiara aveva deciso di fare chiarezza. In un post su Instagram, Nasti aveva spiegato di avere chiuso la storia per proteggere la sua immagine.