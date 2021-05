Domenica 2 maggio 2021 è stata effettuata una nuova registrazione di Uomini e donne. Si è trattato di una puntata alquanto particolare visto che Samantha ha deciso di compiere la sua scelta. Dopo aver titubato per un po' di tempo, la ragazza ha deciso di compiere il grande passo in modo inaspettato.

I due corteggiatori, infatti, si sono vestiti in modo estremamente casual non sapendo che fosse giunto il grande momento. Ad ogni modo, la dama ha optato per Alessio, il quale le ha risposto in modo affermativo. Bohdan, invece, non è sembrato molto affranto per la decisione.

L'esterna tra Samantha e Alessio

Samantha Curcio ha fatto la sua scelta. Nel corso della registrazione del 2 maggio di Uomini e Donne, la tronista ha concluso il suo percorso. Quando Maria De Filippi ha chiamato i tronisti, la dama ha fatto l'annuncio che ha lasciato tutti sorpresi. Prima di arrivare al dunque, però, c'è stato un botta e risposta simpatico tra la tronista e il collega Massimiliano. Dopo aver rotto un po' il ghiaccio, poi, la conduttrice ha mandato in onda le ultime esterne fatte con i due corteggiatori. La prima ad essere mostrata è stata quella di Alessio. I due sono stati molto bene e il corteggiatore ha confessato alla tronista di provare un sentimento forte, pertanto, desidererebbe tanto uscire dal programma con lei.

L'uscita con Bohdan finisce male

Bohdan, invece, è stato molto più freddo ed ha ammesso di non aver gradito l'avvicinamento e le attenzioni che la dama ha riservato per il suo rivale. Tali parole, però, non hanno convinto molto la tronista. A distanza di qualche giorno, poi, precisamente nella giornata di venerdì, Bohdan ha chiesto nuovamente di vedere Curcio per dirle di voler andar via.

Il giovane le ha detto che, se lei vuole, può uscire dallo studio con lui per conoscersi meglio. La tronista non ha preso di buon grado queste parole ed è scoppiata in lacrime. Una volta giunto il momento fatidico, poi, la presentatrice ha fatto uscire i due protagonisti. Il primo ad essere chiamato è stato Alessio.

Samantha compie la sua scelta

Tale decisione ha lasciato di stucco tutti in quanto, solitamente, il primo ad entrare non è mai la scelta. Anche il ragazzo credeva di non essere il prescelto, sta di fatto che si è comportato in modo eccessivamente guardingo. Samantha, poi, gli ha fatto un breve discorso durante il quale ha ammesso di non aver mai fatto una dichiarazione a qualcuno, tuttavia, lui è stato in grado di farla sentire una principessa, pertanto, ha deciso di sceglierlo. Lui non ha risposto e si è immediatamente gettato tra le braccia della tronista. I due, così, si sono alzati in piedi e si sono scambiati baci e abbracci senza mascherina. A quel punto, sono caduti i petali rossi ed è partito il brano di Sangiovanni "Tutta la notte".

Successivamente, Maria ha chiesto a Samantha se volesse far uscire Alessio per fare la comunicazione all'altro corteggiatore. Lei, però, ha risposto di no perché ha ritenuto che Bohdan non sarebbe rimasto affatto male. Una volta entrato in studio il giovane, la tronista gli ha detto di non credergli e di essere convinta che l'abbia presa in giro. Lui non ha neppure provato a difendersi e, nel giro di poco tempo, è uscito dallo studio.