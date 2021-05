Nel corso della registrazione del 2 maggio di Uomini e Donne Samantha Curcio ha rotto gli indugi e ha annunciato la sua scelta. A sorpresa la tronista ha deciso di lasciare il dating show di Canale 5 con Alessio Ceniccola con il quale non era mancate le incomprensione nel corso dell'avventura nel programma televisivo condotto da Maria De Filippi. La svolta è maturata dopo quanto accaduto nella precedente puntata quando il romano aveva deciso di non ballare con la trentenne perché aveva baciato Bohdan durante l'esterna. Reazione che non ha lasciato indifferente la salernitana che ha cercato di chiarirsi immediatamente con il ventisettenne provocando la reazione stizzita dell'ex tentatore.

Quest'ultimo ha chiesto di incontrare Samantha per comunicarle l'intenzione di lasciare la trasmissione perché non ha intenzione di fare il "terzo incomodo". La tronista, sorpresa e in lacrime, ha tentato di fargli cambiare idea ma l'aitante ucraino ha deciso di andare via. In studio la salernitana ha spiazzato tutti quando ha chiesto di far entrare prima Alessio e, dopo aver sottolineato le sue virtù, ha riferito di aver scelto lui. Samantha Curcio ha chiesto di incontrare Bohdan insieme a Ceniccola dopo la cascata di petali rossi: "Come vedi ho scelto Alessio" - ha riferito la giovane originaria di Sapri.

Samantha Curcio litiga con Bohdan e sceglie Alessio

Samantha Curcio sembrava essere rimasta folgorata da Bohdan.

Un feeling che è scattato fin dal suo ingresso nello studio di Uomini e donne. Nel corso delle esterne non sono mancate tenerezze e baci che avevano mandato in tilt Alessio Ceniccola ed avevano fatto intuire un epilogo diverso da quello maturato nel corso della registrazione del 2 maggio. Prima di annunciare la sua decisione la tronista ha spiegato che l'ucraino ha avuto una reazione inaspettata dopo che lei ha cercato un chiarimento con il rivale.

L'ex tentatore ha deciso di confrontarsi con la trentenne prima delle riprese e, dopo aver espresso il proprio malumore per quanto accaduto con Alessio, le ha chiesto di proseguire la conoscenza lontano dalle telecamere del dating show di Canale 5. Dall'altra parte Samantha ha ribattuto che non comprendeva i motivi del suo risentimento dopo non aver avuto grandi reazioni durante il percorso a Uomini e Donne.

La tronista ha deciso di confrontarsi con l'ex tentatore dopo la scelta

Dopo aver rincorso Bohdan la saprese non ha trattenuto le lacrime ed è rientrata in camerino. Prima di annunciare la scelta Samantha Curcio ha ringraziato Maria De Filippi per aver dato un segnale forte alle donne scegliendo lei come tronista. Inoltre non ha nascosto di aver vissuto momenti difficili per i numerosi attacchi ricevuti sui social precisando di essere stata se stessa per tutta la durata del percorso a Uomini e Donne. A questo punto la trentenne, che indossava un abito rosso corallo, ha chiesto di far entrare in studio Alessio Ceniccola.

La tronista ha spiegato che il corteggiatore l'ha sempre fatta sentire bella e che è stato bravo a comprendere che aveva bisogno di una persona che la trattava con gentilezza.

Motivi per i quali ha deciso di lasciare la trasmissione con lui. Il romano l'ha baciata e abbracciata prima di ballare con lei sulle note di 'Tutta la notte' di Sangiovanni. A scelta fatta Samantha ha fatto entrare Bohdan con il quale il confronto è stato breve visto che l'ex tentatore ha lasciato dopo poco lo studio.