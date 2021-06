Dopo Martina e Aka7even, altri due allievi di Amici 20 si sono detti addio dopo aver lasciato la scuola. Con un lungo messaggio postato su Instagram il 14 giugno, Rosa Di Grazia ha ufficializzato la fine della relazione con Deddy, il cantante al quale si era legata pochi mesi fa davanti alle telecamere. Dietro a questa rottura, c'è soprattutto la mancata evoluzione del rapporto dopo lo spegnimento delle telecamere.

Le prime parole di Rosa sulla storia nata ad Amici

A circa un mese di distanza dalla finale di Amici 20, i fan hanno ricevuto spiegazioni su quello che è successo tra Deddy e Rosa fuori dalla scuola.

Per settimane sono circolati Gossip contrastanti sulla coppia, dalla possibile rottura alla frequentazione in segreto per proteggere la carriera del cantautore.

Lunedì 14 giugno, è stata Di Grazia a esporsi sui social network per fare chiarezza sulla sua chiacchierata vita amorosa.

Sul profilo Instagram che ha aperto in questi giorni, la ballerina ha pubblicato un lungo sfogo sulle proprie vicende personali, le stesse che sono al centro dell'attenzione mediatica da quando la relazione col torinese è diventata ufficiale.

"Me l'avete chiesto in tanti e ho sempre glissato perché non mi sentivo pronta", ha esordito la giovane nel messaggio che tutti i siti stanno condividendo nelle ultime ore.

Deddy e Rosa tornano single lontano da Amici

Rosa ha proseguito informando i fan del fatto che, se è stata in silenzio per tanto tempo, è perché aveva bisogno di metabolizzare la situazione e poi trovare le parole giuste per spiegarla agli altri.

"La storia tra me e Deddy, è stata molto importante per me. Dopo un mese, però, sono qui per dirvi che la nostra relazione fuori non ha avuto un nuovo inizio come avrei immaginato e sperato", ha aggiunto la danzatrice di Amici sempre sui social network.

Stando a queste affermazioni, l'idillio tra i due ragazzi non sarebbe mai decollato lontano dalle telecamere non si sa bene per "colpa" di chi.

"Le cose possono andare oppure no, fa parte della vita", ha detto Di Grazia prima di sottolineare che se non si è sbilanciata prima è perché non si sentiva pronta a dire ad alta voce che con Deddy era già tutto finito.

"Non serbo rancore per lui e sono serena, ci siamo chiariti e gli auguro ogni bene", ha puntualizzato la napoletana tramite il suo profilo Instagram.

Le coppie nate nella scuola di Amici 20

Al termine del suo sfogo, Rosa si è rivolta ai fan e gli ha consigliato di voltare pagina come ha fatto lei. La ballerina di Amici, infatti, ha concluso il suo messaggio social così: "Sono pronta a ricominciare da me".

Deddy e Rosa non hanno avuto fortuna dopo la fine di Amici. La storia d'amore nata davanti alle telecamere del talent-show, infatti, è finita proprio quando il ragazzo ha lasciato la scuola ed è tornato alla vita di tutti i giorni. Indiscrezioni dell'ultimo mese, parlavano di mancati avvistamenti, di distacco e addirittura di un veto imposto da chi lavora con il cantante a chiunque volesse intervistarlo: nessuna domanda personale, soprattutto sulla relazione con Di Grazia.

Stesso finale amaro, l'hanno avuto Martina e Aka7even. La danzatrice di latino-americano ha lasciato il rapper poco prima di essere eliminata dal serale e oggi frequenta un altro allievo della ventesima edizione, Raffaele Renda.

Gli unici talenti che si sono fidanzati ad Amici e che stanno ancora insieme, sono Sangiovanni e Giulia. La vincitrice e il secondo classificato, infatti, sono innamoratissimi e non perdono occasione per dedicarsi dolci parole sui social. Di recente, inoltre, Stabile si è recata a Vicenza per conoscere la famiglia del compagno.