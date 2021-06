Michele Merlo non ce l'ha fatta. Il giovane cantante che aveva raggiunto la popolarità e il successo grazie alla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, da diversi giorni stava lottando tra la vita e la morte ma il suo cuore ha smesso di battere. Questa mattina è stata diramata la terribile notizia della morte di Michele dalla famiglia, scomparso a soli 28 anni nella serata di domenica 6 giugno. Immediata la reazione dei tantissimi fan che sui social hanno postato dei messaggi di affetto e cordoglio per il cantante.

Tra i tanti anche quelli di Emma Marrone e Riccardo Marcuzzo che, con Michele Merlo, avevano condiviso l'esperienza nella scuola di Maria De Filippi.

L'ex allievo di Amici non ce l'ha fatta: Michele Merlo è morto

La notizia della morte di Michele Merlo si è abbattuta come un vero e proprio fulmine a ciel sereno e, in queste ore, ha travolto i numerosissimi fan che si sono riversati sui social per lasciare un ultimo messaggio d'addio al giovane cantante, scomparso troppo presto.

Emma Marrone, che ieri sera aveva dedicato il suo concerto live dall'Arena di Verona proprio a Michele, è stata tra le prime a postare una dedica d'addio social per il cantante che ebbe modo di conoscere ad Amici 16, dove l'artista salentina vestiva i panni di coach della squadra bianca, dove c'era anche Merlo, che all'epoca si faceva chiamare col nome d'arte di Mike Bird.

Il dolore di Emma Marrone per la morte di Michele

"Ciao Michele. Ieri sera ho cantato forte per te. Stamattina il mio cuore si è rotto in mille pezzi. Non ho parole amico mio. Ti bacio sulla fronte e agli angoli della bocca sempre screpolati. Fai buon viaggio Michi", ha scritto Emma Marrone sui socia, suscitando la commozione dei tantissimi fan che in queste ore si sono stretti intorno alla famiglia di Michele, lacerata da questo dolore.

Sui social ha preso la parola anche Riccardo Marcuzzo, in arte Riki, che fu tra i protagonisti di quella sedicesima edizione di Amici di Maria De Filippi e che in diverse occasioni fu messo in sfida proprio contro Mike Bird, al punto che venivano considerati dei "rivali" nel talent show.

La dedica social di Riccardo Marcuzzo, ex di Amici

"Amici o rivali abbiamo condiviso un anno incredibile assieme. Sono parcheggiato in doppia fila come un idiota a piangere. Ciao amico mio", ha scritto Riccardo nella sua dedica d'addio social per Michele.

Tra le varie dediche, vi è anche quella di Matteo Salvini. Il leader della Lega ha postato uno scatto che lo ritrae al fianco del cantante, con la scritta: "Buon viaggio in cielo Michele. Troppo giovane per andartene, non è giusto. Una preghiera per te, un abbraccio alla tua famiglia e a tutti quelli che ti hanno voluto bene".

Tra i vari messaggi d'addio social, sono arrivati anche quelli della pagina ufficiale Instagram di Verissimo e X Factor, al quale Michele aveva partecipato prima di approdare nella scuola di Amici.