Can Yaman continua ad essere al centro della ribalta mediatica non solo per la love story che lo vede legato a Diletta Leotta ma anche per il suo impegno televisivo con Mr Wrong - Lezioni d'amore, la serie televisiva che ha debuttato a fine maggio su Canale 5 prendendo il posto di Uomini e donne. Col passare delle settimane, la serie ha appassionato una buona media dal punto di vista degli spettatori, e in queste settimane sono arrivati anche i complimenti da parte di Mauro Coruzzi (in arte Platinette).

Mauro Coruzzi fa i complimenti a Can Yaman per la serie tv Mr Wrong

Nel dettaglio, Coruzzi in una rubrica televisiva su una rivista, ha voluto fare i complimenti a Can Yaman per il suo impegno con la soap opera Mr Wrong, che sta conquistando il gradimento del pubblico della rete ammiraglia Mediaset, dopo i fasti della scorsa estate con DayDreamer.

Per Platinette, non ci sono dubbi sul fatto che il merito del successo di questa serie televisiva, è da attribuire in primis all'attore turco, il quale ormai è diventato un punto di riferimento nel palinsesto estivo di Canale 5.

"Can Yaman è l'unica reale stella che fa brillare la soap", ha dichiarato Coruzzi il quale ha poi aggiunto che si tratta di una serie spiritosa con situazioni buffe, che riesce a "scivolare bene" di puntata in puntata.

Gli ascolti di Mr Wrong non bissano il successo di DayDreamer

Insomma l'opinionista televisivo ha promosso a pieni voti Mr Wrong con Can Yaman, anche se dal punto di vista degli ascolti, i risultati sono leggermente al ribasso rispetto a quelli della serie precedente.

In queste settimane, infatti, la media di spettatori si è stabilizzata di poco sotto la soglia dei due milioni di telespettatori, pari ad uno share compreso tra il 15 e il 16%.

Numeri decisamente lontani dai fasti di DayDreamer, la serie tv con protagonista la coppia composta da Can e Sanem, la quale aveva toccato picchi del 23% di share durante la scorsa estate, con oltre 2,7 milioni di fedelissimi al giorno.

Cambia la programmazione di Mr Wrong su Canale 5

Intanto, per tutti gli appassionati di Mr Wrong sono in arrivo delle novità importanti legate alla programmazione delle prossime puntate della soap opera con Can Yaman.

A partire dal prossimo lunedì 5 luglio, infatti, alle ore 14:45 non ci sarà più spazio per le nuove vicende di Can Yaman. Mr Wrong, infatti, lascerà spazio al debutto di una nuova serie dal titolo Brave and beautiful, che arriverà sempre dalla Turchia e si appresterà a conquistare il pubblico di Canale 5.

Per quanto riguarda, invece, le restanti puntate di Mr Wrong, l'appuntamento è fissato per la prima serata di Canale 5, a partire dal prossimo martedì 6 luglio, dalle 21:30 alle 24:30 circa.