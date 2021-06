Secondo le anticipazioni della soap opera americana Beautiful, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 21 a sabato 26 giugno, Brooke verrà umiliata pubblicamente durante la festa di fidanzamento con Ridge. Infatti, Quinn mostrerà a tutti gli invitati il video del bacio tra Logan e Bill. Per questo motivo, Forrester senior andrà su tutte le furie e la situazione degenererà rapidamente.

Ridge colpirà Bill con un pugno

Nelle puntate in onda la settimana prossima su Canale 5, un inconsapevole Ridge accenderà la cornice digitale che ha regalato a sua moglie, per mostrare a tutti gli invitati le immagini della storia tra lui e Brooke.

Quest'ultima non potrà fare niente per fermare il compagno. Infatti, Quinn ha caricato in quella cornice il video del bacio tra Logan e Bill e appena lo stilista accenderà l'apparecchio elettronico, verrà rovinata la serenità di coppia tra lui e Brooke.

Infatti tutti assisteranno al bacio tra la madre di Hope e Bill. A causa di ciò, Katie e Ridge saranno molto furiosi, in quanto si sentiranno traditi dai rispettivi partner. In particolare, Forrester senior si scaglierà contro Spencer e lo colpirà con un pugno. Poi, lo stilista dirà a Brooke che stavolta tra loro è finita davvero.

Brooke piangerà e chiederà il perdono di Ridge

Intanto, Shauna proprio quando si sarà rassegnata all'idea di aver perso Ridge, verrà a sapere che tra quest'ultimo e Brooke c'è stata la rottura.

Per questo motivo, la donna non partirà più per Las Vegas, in quanto si riaccenderanno le speranze di conquistare il Forrester senior.

Nel frattempo, Brooke si sentirà umiliata e tutti i familiari saranno sconvolti per quanto successo. Invece Quinn non avrà pietà per Logan e la accuserà apertamente per il bacio con Bill. La madre di Hope piangerà disperata e chiederà perdono a Ridge.

Quest'ultimo e Katie però saranno troppo arrabbiati e vorranno escluderla dalle loro vite.

Shauna racconterà a sua figlia di aver girato il video

Poco dopo Shauna racconterà a sua di voler partire per Las Vegas. Inoltre, la donna confiderà a quest'ultima di aver girato un video in cui Bill e Brooke si baciano e le farà anche sapere del piano di Quinn di rendere pubblico il video.

Allo stesso tempo però Shauna dirà a sua figlia che se fosse stato per lei non avrebbe mai girato il video, in quanto l'ultima cosa che vuole vedere è Ridge soffrire per amore. Invece, al contrario di Fulton, Quinn non avrà nessuna pietà a rendere pubblico lo scandalo.

Infine, dopo il caos creato alla festa di fidanzamento, Fuller parlerà con Ridge e lo spingerà a correre da Shauna.