Secondo le ultime anticipazioni della soap opera americana Beautiful, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 7 a sabato 12 giugno, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, il piano di Thomas Forrester fallirà, in quanto l'uomo verrà scoperto. Proprio per questo motivo, quest'ultimo si vedrà da solo contro tutti e così fuggirà via in lacrime. Nel mentre, Liam farà la proposta di matrimonio a Hope, che accetterà. I due decideranno di sposarsi subito.

Liam chiederà a Hope di diventare sua moglie

Nelle puntate in onda la settimana prossima, Ridge si scuserà con Brooke per quanto successo al matrimonio. Nel mentre, Liam accetterà di prendersi cura di Douglas come se fosse suo figlio e anche il bambino dirà a suo padre che sarebbe felice di crescere con lo Spencer, piuttosto che con lui. Thomas quindi sarà sconvolto da quanto affermato dal piccolo e per questo lascerà in lacrime la cerimonia.

Intanto, il peggio sarà passato e Liam, Hope e Douglas torneranno a casa insieme. Lo Spencer intanto farà una sorpresa a Logan. In particolare, l'uomo insieme al piccolo Douglas chiederà alla figlia di Brooke di diventare sua moglie.

Hope e Liam si sposeranno

Poco dopo, Bill comunicherà a Wyatt cosa sarà accaduto durante il matrimonio tra Thomas e Zoe. Nel mentre, Ridge continuerà a scusarsi con Brooke per non averle creduto fin dal primo momento. Poi ad un certo punto, Bill chiamerà Logan mentre sarà in compagnia del Forrester senior e gli ricorderà che si sono scambiati un bacio.

Invece, Hope e Liam decideranno di non aspettare e si sposeranno subito in casa, alla presenza di Douglas e Beth. Nel frattempo, Ridge e Brooke metteranno da parte le loro divergenze e saranno finalmente pronti a tornare insieme. Shauna però le proverà tutte per impedire il riavvicinamento di questi ultimi due. Infatti, Fulton mostrerà a Quinn una foto di Brooke che bacia Bill.

Sally non risponderà al telefono alla dottoressa

Successivamente, la dottoressa Escobar cercherà Sally, ma quest'ultima non risponderà al suo cellulare, in quanto non vorrà che si sappia la verità sulle sue condizioni di salute. Invece, Bill si sentirà ancora molto legato a Katie, ma allo stesso non riuscirà a dimenticare il bacio che si è scambiato con Brooke Logan. Quest'ultima intanto incontrerà sua sorella e insieme commenteranno quanto accaduto al matrimonio mancato del Forrester junior con Zoe Buckingam. Allo stesso tempo però, la madre di Hope vorrà trovare il coraggio di dire a sua sorella di aver baciato il suo compagno, ma alla fine non gli dirà nulla perché non vorrà turbarla.