Prosegue su Canale 5 l'appuntamento con la serie tv americana "Beautiful", che viene trasmessa ogni giorno con orario di inizio intorno alle ore 13:40. In base alle trame degli episodi in onda da domenica 13 a sabato 19 giugno, Donna organizzerà una festa per celebrare il ricongiungimento tra Ridge e Brooke. Quinn farà di tutto per fare scoppiare uno scandalo e infatti caricherà sulla cornice digitale il video del bacio tra Bill e Brooke. Inoltre Sally apprenderà di non avere alcuna malattia e inviterà la dottoressa Escobar a non rivelare nulla, ma la visita inaspettata di Flo potrebbe rovinare tutti i piani della ragazza.

Sally scopre di non avere nessuna malattia

Nelle puntate di "Beautiful" che saranno mandate in onda dal 13 al 19 giugno, dopo aver appreso la verità da Sally, Wyatt sarà ben lieto di starle accanto negli ultimi istanti di vita. Quinn caricherà il video del bacio tra Brooke e Bill nella cornice digitale che Ridge ha regalato alla moglie. Intanto Spectra ha saputo di non avere alcuna malattia, ma persuaderà la dottoressa Escobar ad assecondarla nella messinscena. Tutto però potrebbe essere rovinato dalla visita inaspettata di Flo, che rischierà di far saltare il piano.

Donna apprende che Brooke ha baciato Bill

Secondo le anticipazioni televisive fino al 19 giugno, i raggiri creati da Thomas rappresenteranno ormai un lontano ricordo.

Donna preparerà una festa in occasione del ricongiungimento tra Ridge e Brooke. La cornica digitale però svelerà qualcosa, destinato a sconvolgere gli equilibri di casa Forrester. Dopo aver visto la foto apparsa all'improvvviso del bacio tra Bill e Brooke, Donna sarà stupefatta e le Logan intuiranno subito che colei che ha caricato il video nella cornice digitale è Quinn.

Nel frattempo Fuller si troverà impegnata in altre questioni. La donna infatti starà cercando di convincere Shauna a restare a Los Angeles. In tutto questo sempre Quinn sarà convinta che Ridge una volta appresa la notizia del bacio della moglie con Spencer [VIDEO], la lascerà per mettersi con Shauna. Brooke per salvare la situazione si recherà da Fuller per avere un confronto.

Quinn è determinata a fare scoppiare uno scandalo

In base agli spoiler della prossima settimana, la tensione tra Quinn e Brooke sarà alta. Fuller vorrà in ogni modo fare scoppiare uno scandalo davanti alla presenza di tutta la famiglia, mostrando il video del bacio girato da Shauna. Brooke dal canto suo invece proverà ad ogni modo di evitare che questo succeda e lo scontro tra le due donne si farà molto acceso.

Nonostante i tentativi di Brooke di evitare l'umiliazione davanti a tutti gli invitati, Quinn alla fine riuscirà nel suo intento e caricherà il video sulla cornice digitale. Infine Shauna sarà ormai prossima a lasciare la città, ma gli ultimi avvenimenti potrebbero portare la donna a cambiare idea.