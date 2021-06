In Beautiful nelle prossime puntate in onda su Canale 5, non mancheranno i colpi di scena. Nel dettaglio Ridge sposerà Shauna a Las Vegas dopo aver trascorso con lei una notte folle, annebbiato dall'alcool. Sarà la neo sposa a mostrargli in seguito il certificato di matrimonio, lasciando esterrefatto lo stilista che, sino ad allora, non ricordava nulla di ciò che aveva combinato a Las Vegas. Come la prenderà Brooke? Per scoprirlo, non resta che leggere le anticipazioni riportate di seguito.

Ridge ubriaco sposa Shauna a Las Vegas nelle prossime puntate di Beautiful

Nelle prossime puntate di Beautiful, Quinn riuscirà a fare un brutto tiro a Brooke e Ridge. La moglie di Eric infatti, farà in modo che tutti sappiano del bacio tra Bill e Brooke e ciò farà sì che lo stilista e Katie lascino i rispettivi consorti. In particolare, Ridge seguirà il consiglio di Quinn e raggiungerà Shauna in partenza per Las Vegas. I due quindi, trascorreranno nella città del divertimento una nottata folle, in cui lo stilista berrà più del dovuto per dimenticare gli ultimi spiacevoli accadimenti. Da quanto riportano le anticipazioni, Shauna e Ridge si sposeranno in una piccola cappella di Las Vegas. Forrester il mattino dopo, si risveglierà non ricordando nulla di ciò che sarà accaduto e sarà pronto a perdonare Brooke, l'unica donna che ha mai amato.

Shauna mostra a Ridge il certificato del loro matrimonio

Ridge dunque, sarà pronto a ritornare tra le braccia di Brooke, ma un colpo di scena cambierà le carte in tavola. Shauna infatti, mostrerà allo stilista il certificato del loro matrimonio contratto a Las Vegas. Ridge sarà sconvolto dalla notizia e non saprà come dirlo a Brooke.

Con il prosieguo delle puntate, i telespettatori di Beautiful vedranno che la maggiore delle Logan sarà distrutta dopo aver appreso la notizia, anche se Ridge cercherà in tutti i modi di rassicurarla sul suo amore per lei. Forrester quindi, farà preparare da Carter i documenti per l'annullamento del matrimonio con Shauna.

Beautiful, spoiler: Quinn mette lo zampino tra Ridge e Brooke

Sembra dunque che il matrimonio tra Shauna e Ridge avrà vita breve, ma in Beautiful le soprese sono sempre dietro l'angolo. Brooke perdonerà Ridge e gli chiederà scusa per il bacio con Bill. Quinn però sarà sempre in agguato e cercherà con ogni mezzo di evitare che la coppia si riconcili. Per questo, deciderà di sfruttare ancora una volta i sentimenti che Bill prova per Brooke, esortando il magnate a farsi avanti con Logan. Un dialogo tra Bill e Brooke verrà frainteso da Ridge, il quale a questo punto, si farà consolare ancora una volta da Shauna. Dando uno sguardo alle anticipazioni successive, l'inganno orchestrato da Quinn ai danni di Ridge e Brooke verrà a galla e si scoprirà che le nozze con Shauna saranno false.