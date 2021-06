Ritorna l'angolo dedicato alla soap opera americana Beautiful con le anticipazioni degli episodi che andranno in onda su Canale 5 dal giorno 21 al 27 giugno del 2021. Verrà mostrato a tutti quanti il video in cui Brooke e Bill si baciano in segreto, facendo restare tutte le persone senza parole. Nel frattempo, Quinn non riuscirà a mantenere il silenzio e deciderà di ammettere di aver caricato lei il filmato sulla cornice digitale della madre di Hope Logan. Nel frattempo, Shauna farà i bagagli e sarà sempre più pronta per andare a Las Vegas mentre spiegherà anche a Flo come sia riuscita a girare il filmato di Bill e Brooke.

Infine, Shauna dirà che non voleva che il video si usasse per danneggiare Brooke perchè allo stesso tempo avrebbe anche fatto del male a Ridge.

Prossime puntate, Beautiful fino al 27 giugno 2021: Quinn dirà al padre di Thomas di agire con molta fretta

Nelle prossime puntate della soap opera Quinn esorterà Ridge ad agire con molta fretta per cercare di evitare che Shauna possa decidere di lasciare per sempre la città. Nel frattempo, Bill dopo aver visto il video dove bacia Brooke, cercherà in tutti i modi di farsi perdonare da Katie mentre tra Brooke e Quinn sarà guerra. Infine, il padre di Thomas prenderà una decisione molto importante sulla relazione con Brooke e Shauna.

Prossimi episodi, Beautiful fino al 27 giugno: Shauna proverà a convincere Ridge a ritornare con Brooke

Nei prossimi episodi della soap opera Beautiful, Shauna elencherà a Ridge le ragioni per cui dovrebbe ritornare immediatamente da Brooke e perdonarla, mentre l'uomo cercherà di dirle che non vorrà più tornare con lei. Nel frattempo, la madre di Hope Logan non capirà che Ridge si trova già con Shauna e deciderà di giurare a Quinn che non romperà mai il suo matrimonio.

Infine, Bill accetterà di concedere a Katie tutto il suo spazio e il tempo necessario e le prometterà anche di lottare fino in fondo per salvare il loro matrimonio.

Beautiful, Canale 5: Sally non la prenderà affatto bene quando Wyatt proverà a vedere Flo

Le anticipazioni di Beautiful, rivelano che Sally si arrabbierà tantissimo quando sentirà che Wyatt sta cercando un modo per tentare di vedere ancora una volta Flo.

Subito dopo, Sally deciderà di entrare nelle grazie di Flo con un bel gesto che la lascerà senza parole. Intanto, il medico Penny Escobar, che sta seguendo la malattia di Sall,y sarà sempre più arrabbiata per il suo comportamento e penserà che possa nascondere un segreto. Per scoprire tutte le prossime anticipazioni della soap opera Beautiful, bisognerà attendere le puntate che saranno visibili in America.