Bloccato anche il nuovo profilo ufficiale Instagram di Paola Saulino. L'account @insta_paolina2 è durato soltanto qualche giorno perché è stato bannato. L'influencer napoletana era tornata sul social dopo quasi cinque mesi, ossia da quando il suo precedente account era stato bloccato. La ragazza non ci sta: "Praticamente è oppressione. Non ho fatto niente. Censura allo stato puro. Se sto dando fastidio a qualcosa o qualcuno devo saperlo", ha dichiarato a Blasting News la showgirl.

Paola Saulino qualche giorno fa: 'Mi hanno già eliminato due contenuti'

Momento complicato per l'attrice e showgirl Paola Saulino. Il suo nuovo profilo ufficiale Instagram @insta_paolina2 è stato bannato e non è durato nemmeno un mese. Il 31 maggio l'influencer napoletana aveva tra l'altro rilasciato un'intervista a Blasting News nella quale aveva parlato proprio del suo account con entusiasmo e senza nascondere le difficoltà nel ripartire da zero. Paola era ritornata su Instagram in quanto aveva l'esigenza di condividere e comunicare con il suo pubblico e di mettersi in discussione. Saulino aveva voluto dire ai propri followers di attendersi la solita Paola grintosa e forte, ma anche più fragile.

Qualcosa però nel nuovo account sembrava lasciare presagire dei problemi. "Mi hanno già eliminato due contenuti da venerdì", aveva sottolineato la showgirl nell'intervista di qualche giorno fa.

La challenge di Paola

Paola Saulino, nel nuovo account Instagram, aveva deciso di lanciare una challenge di 90 giorni. L'obiettivo era quello di arrivare in questo lasso di tempo ad avere un milione di followers sul social.

La napoletana avrebbe inoltre condiviso dei post con alcune ricompense per i propri seguaci. L'influencer, in un progetto di crownfunding, avrebbe dato la possibilità di donazione ai followers, in caso il contenuto fosse piaciuto.

Il primo profilo di Paola bloccato a inizio 2021

L'account @Insta_paolina era stato bloccato circa cinque mesi fa.

La motivazione che ha ricevuto la ragazza campana da un'agenzia, senza però averne l'ufficialità, era di attività esplicita per adulti. Giorno 1 marzo, in un'altra intervista a Blasting News, la ragazza si era definita certa di non aver compiuto niente di male. Paola Saulino, su quel profilo ufficiale, vantava un milione trecento mila followers. La ragazza era molto dispiaciuta per l'accaduto in quanto per lei i contenuti su Instagram rappresentano un lavoro e se ciò viene a mancare, l'influencer non ha possibilità di lavorare. "Quei contenuti non si creano da soli. C’è una donna che ha lavorato, ha studiato, ha voluto creare un tipo di personaggio e una carriera che si basa su quella comunicazione e su quella esposizione", aveva affermato Paola.