Rosalinda Cannavò è terminata nuovamente al centro dei riflettori. Circa un mese fa l'attrice siciliana era stata criticata per alcune dichiarazioni effettuate attraverso delle storie sul suo profilo ufficiale Instagram. La messinese è ricaduta in una situazione simile scatenando varie polemiche. In particolare l'ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 aveva raccontato di essere dal suo ragazzo, Andrea Zenga, per pulire la casa del lombardo. Affermazioni che non furono particolarmente gradite. In questa circostanza, a finire nell'occhio del ciclone son state delle dichiarazioni da parte di Rosalinda Cannavò mentre narrava il viaggio effettuato in macchina da Torino verso Milano.

Il racconto di Rosalinda

Rosalinda Cannavò ha raccontato il viaggio in auto da Torino in direzione Milano. Attraverso i suoi social la ragazza ha dichiarato di essere andata a letto molto presto perché stanca, dopo aver viaggiato da sola in macchina. Ai suoi followers, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha rivelato che era un anno che non guidava, in quanto tra la partecipazione al reality show condotto da Alfonso Signorini e visto che nel capoluogo lombardo non aveva un veicolo, il suo ragazzo Andrea Zenga, non le faceva guidare la sua vettura. La messinese ha difeso il figlio dell'ex portiere di Inter e Nazionale, Walter. Secondo l'attrice siciliana, infatti, giustamente non la faceva mettere al volante perché: "Noi donne per quanto possiamo impegnarci non siamo eccezionali alla guida".

La ragazza ha fatto sapere di essere giunta salva a destinazione. Le parole di Cannavò non sono affatto passate inosservate. Sul web, precisamente su Twitter, gli utenti si sono scagliati contro la messinese. In particolare molte ragazze non hanno gradite le parole proferite sui social dall'ex gieffina.

Cannavò ha conosciuto il padre di Andrea Zenga

Recentemente Rosalinda Cannavò ha conosciuto il padre di Andrea Zenga, Walter, portiere tra gli anni '80 e '90 di Inter e Nazionale, che difese la porta azzurra nei Mondiali che si svolsero in Italia nel 1990. L'incontro tra la messinese, il lombardo e l'ex estremo difensore dei nerazzurri, fu immortalato sui social con un'istantanea.

Se da un lato i supporters dei 'Zengavò' hanno approvato il contenuto postato, non sono mancate le critiche a cui Rosalinda ha voluto rispondere. "Vi chiedo di finirla con insulti e minacce alle mie persone", ha sottolineato l'attrice siciliana nel suo messaggio contro gli haters, a partire dalla sua famiglia e continuando con il fidanzato Andrea Zenga, Dayane Mello, Sonia, Martina e tutti coloro che fanno parte della vita della messinese.