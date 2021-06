Nella replica di DayDreamer in onda venerdì 4 giugno alle 19:10 circa su La 5, Yigit continuerà a essere preoccupato per i presunti filmati che potrebbero renderlo colpevole agli occhi di Sanem in merito all'incidente del diario bruciato. Intanto Can e la giovane Aydin avranno una sorta di riavvicinamento e il tutto avverrà in mezzo al bosco.

Yigit teme di essere smascherato da Can

Can continuerà a far credere a Yigit di essere ancora in possesso di alcuni video che potrebbero incastrarlo e renderlo colpevole dell'incidente riguardante il diario bruciato di Sanem.

Yigit pensava di poter restare tranquillo, visto che aveva dato fuoco anche al capanno, invece non sarà affatto così.

L'editore sarà convinto che esista ancora il file originale, così chiederà aiuto a Huma per cercare di recuperarlo. La donna lo tranquillizzerà, ci penserà lei a parlare con il proprietario del terreno del rifugio di Can e in questo modo proverà a riavere i filmati indietro.

Can e Sanem alla ricerca di Caner

Caner, un bimbo che vive accanto alla tenuta di Sanem, ha scoperto che Can ha girato per il mondo con la sua barca, così andrà da lui per chiedergli qualche consiglio in merito, visto che da grande vorrebbe fare altrettanto.

Il bimbo, però, si farà prendere dallo spirito avventuriero, così deciderà di scappare di casa per accamparsi nel bosco antistante la tenuta.

Tutti si divideranno a coppie per trovarlo e Can deciderà di seguire Sanem, che voleva affrontare questa ricerca da sola. Fortunatamente il piccolo Caner verrà ritrovato sano e salvo proprio da Can e Sanem.

Can ha imparato a memoria il romanzo di Sanem

Dopo il ritrovamento arriverà il momento di rientrare a casa, ma Sanem vorrà fare di testa sua, così deciderà di ritornare alla tenuta passando per il bosco.

Can temerà per la sua incolumità, così la seguirà senza farsi vedere. La ragazza, però, si accorgerà di essere seguita e temendo possa essere un orso deciderà di armarsi di un bastone e di colpirlo in testa.

"L'orso" non sarà altro che Can, che si procurerà una bella ferita. Non sarà in gravi condizioni, ma alla ragazza farà credere di non essere in grado di rientrare a piedi fino alla tenuta, così i due trascorreranno la notte insieme in mezzo al bosco.

Durante la nottata, mentre Sanem sembrerà essersi addormentata appoggiata sul tronco di un albero, Can si avvicinerà a lei. Convinto che la ragazza stia dormendo, le ripeterà a memoria alcuni stralci del suo romanzo. A quanto pare ha riletto le stesse parti più volte, proprio perché vuole che il racconto della ragazza gli rimanga impresso nella mente. Sanem non potrà che essere felice di questo gesto e da ciò dedurrà che il ragazzo tiene veramente a lei.