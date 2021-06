Salta la puntata di Domenica In prevista per il 13 giugno su Rai 1. La conduttrice Mara Venier non sarà in onda ad intrattenere e informare il suo affezionato pubblico, a causa dell'intervento che ha fatto ai denti e che ha avuto delle pesanti conseguenze sul suo stato di salute. La messa in onda del programma del dì di festa della rete ammiraglia Rai, per quest'anno è prevista fino a fine giugno, ma date le sue condizioni di salute, la Venier ha ammesso che spera di potersi riprendere per la puntata del 20 giugno.

Salta la puntata di Domenica In del 13 giugno: il programma di Rai 1 si ferma

Nel dettaglio, nei giorni scorsi Mara Venier ha scelto di raccontare sui social la disavventura che l'ha vista protagonista.

Dopo essersi recata da un dentista di Roma per mettere un impianto ai denti, si è ritrovata in sala operatoria.

La conduttrice veneta ha raccontato di aver perso la sensibilità a gran parte del viso, della bocca e del mento. Motivo per il quale ha dovuto ricorrere ad un chirurgo che ha deciso di operarla subito per rimuoverle l'impianto che le avevano messo in precedenza.

Un duro colpo per Mara Venier che non ha nascosto lo spavento per le operazioni che ha dovuto subire nel giro di poche ore.

Mara Venier dopo l'intervento: 'Faccio fatica a riprendermi'

Sta di fatto che, in una recente intervista, la conduttrice di Domenica In ha annunciato il suo stop al programma. Questa domenica 13 giugno, infatti, la Venier non sarà in onda su Rai 1 dalle 14 alle 17 per un nuovo appuntamento in diretta televisiva dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma.

Al suo posto, ci sarà una partita valida per gli Europei di calcio 2021, che occuperà tutta la fascia del primo pomeriggio, quando poi la linea passerà alla replica del programma Con il cuore, condotto da Carlo Conti da Assisi.

"Non ce la faccio, sono tornata a casa ma ho una paresi totale a tutta la faccia: bocca, naso, guancia", ha raccontato la Venier spiegando i motivi che l'hanno costretta a fermarsi.

"Faccio fatica a riprendermi. Spero di riuscire ad andare in onda da domenica 20 giugno", ha aggiunto ancora la conduttrice, confermando così lo stop di Domenica In per questa settimana.

Stagione di successo per Domenica In

In attesa di una pronta guarigione, la stagione televisiva di Mara Venier è stata molto fortunata dal punto di vista degli ascolti.

La conduttrice veneta, anche quest'anno, si è imposta sul pubblico della domenica pomeriggio con una media di circa tre milioni fissi a settimana e picchi che hanno sfiorato i quattro milioni di fedelissimi con uno share che oscilla tra il 18 e il 22%.

E, forte di questi ascolti ottenuti, la trasmissione di Mara Venier è stata già confermata nel palinsesto della prossima stagione televisiva di Rai 1.