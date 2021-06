Dopo la finale dell'Isola dei Famosi, trasmessa lunedì 7 giugno, i concorrenti sono tornati in Italia. Come documentato da Matteo Diamante, il rientro si è trasformato in un vero e proprio incubo. Nel dettaglio, l'influencer ha spiegato che i suoi bagagli sono rimasti nello scalo di Parigi. Ignazio Moser invece, ha dimenticato il portafoglio sull'aereo.

Il rientro dei naufraghi

Per la prima volta nella storia dell'Isola dei Famosi, la finale si è svolta in Honduras per via delle regole anti-contagio. Dunque, i concorrenti hanno avuto la possibilità di documentare il viaggio di ritorno dall'Honduras.

Subito dopo la proclamazione del vincitore, i naufraghi hanno mostrato sui loro account i festeggiamenti post-reality show.

Arrivato il momento del rientro in Italia, Matteo Diamante ha documentato tutto sul proprio profilo Instagram: i ragazzi hanno mangiato all'aereoporto, hanno aspettato un'ora tra un volo e l'altro e hanno anche rischiato di perdere l'aereo per l'Italia.

Le parole di Matteo

Dopo l'Honduras, la prima tappa verso il rientro in Italia è stata in Messico. Successivamente, i finalisti e i semifinalisti hanno preso un aereo che ha fatto scalo a Parigi, prima di sbarcare a Milano. Nella tratta Francia-Italia, Matteo Diamante ha raccontato che gli ex protagonisti dell'Isola dei Famosi stavano perdendo il volo.

Con un gesto simbolico, l'influencer ha consegnato la collana da leader a Isolde.

Dopo essere riusciti a prendere il volo per Milano, in Italia, Matteo ha raccontato un altro episodio accaduto agli ex concorrenti. Scendendo nel dettaglio, Diamante ha esordito: "Mai una gioia fino alla fine". Il giovane ha spiegato di non avere trovato i bagagli all'aeroporto di Milano, perché rimasti a Parigi.

Ma non è tutto, l'ex naufrago ha confidato di avere perso anche la ricevuta.

Imprevisto per Ignazio Moser

Come spiegato da Matteo Diamante, gli imprevisti non ci sono stati solamente per lui. Ignazio Moser, solo dopo essere atterrato in Italia, si è accorto di avere dimenticato il portafoglio sul volo Parigi-Milano. Diamante ha cercato di commentare il tutto con sarcasmo: "Qualcosa doveva andare storto".

A fare eco al giovane influencer, ci ha pensato il vincitore della 15^ edizione dell'Isola dei Famosi. Awed ha chiosato con ironia: "Pure? Allora è un disastro".

Dopo essere atterrati, gli ex concorrenti del reality show di Canale 5, hanno documentato i saluti sui social. Infine, tutti gli ex naufraghi hanno fatto ritorno alla propria abitazione. Ovviamente, nel caso di Ignazio Moser prima di arrivare a casa, c'è stato bisogno di fare la denuncia di smarrimento del portafoglio.