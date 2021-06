Torna lo spazio dedicato alle anticipazioni di Love is in the air. La TV Soap dell'estate va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì, alle 15:30.

La trama, incentrata sulla travolgente storia d'amore tra Serkan e Eda, sta già conquistando il pubblico. Nella puntata di lunedì 21 giugno non mancheranno le novità e gli intrighi sentimentali. In particolare, Serkan dovrà affrontare numerosi paparazzi, mentre Selin proverà a salvarlo facendo una richiesta a Eda. I due, alla fine, scapperanno insieme, ma un evento inaspettato sorprenderà la ragazza.

Eda, inoltre, dovrà gestire le richieste di una cantante molto esigente.

Spoiler di Love is in the air di lunedì 21 giugno: Selin chiederà a Eda di aiutare Serkan

Durante la puntata di lunedì, la serenità dei personaggi verrà messa a rischio dall'intrusione di alcuni paparazzi convocati da Kaar. La loro presenza rovinerà l'entusiasmo di Serkan che aveva partecipato a quell'evento proprio per ritirare il suo premio. Il vero polverone sarà causato dalla scoperta del contratto di fidanzamento tra Serkan ed Eda.

Selin non prenderà affatto bene la situazione e andrà alla ricerca di una scappatoia per evitare conseguenze disastrose. Incapace di risolvere la cosa da sola, chiederà aiuto a Eda e la spingerà a parlare con i paparazzi per attirare l'attenzione.

La ragazza, in un primo momento, non accetterà questa proposta e preferirà mantenere un profilo basso. Dopo poco, però, cambierà idea e, sorprendentemente, proverà ad agire secondo i desideri di Selin.

Trama di Love is in the air del 21 giugno: Serkan ed Eda fuggiranno in barca

Le anticipazioni di Love is in the air rivelano che Serkan non sarà disposto a gettare Eda tra le grinfie dei paparazzi.

Nonostante la richiesta fatta da Selin, si batterà per impedire a Eda di esporsi. Per sfuggire all'assedio dei giornalisti, Serkan utilizzerà una barca e offrirà alla ragazza un passaggio.

Dopo il loro ritorno a Istanbul, accadrà qualcosa che sorprenderà molto Eda. La ragazza, in procinto di andare al lavoro, attenderà con ansia che Serkan la venga a prendere, ma l'uomo non si presenterà all'appuntamento.

Poco dopo, scoprirà che ogni 19 agosto, Serkan sparisce nel nulla, senza che nessuno sia in grado di rintracciarlo.

Eda dovrà soddisfare le richieste di una cantante

Nella puntata del 21 giugno di Love is in the air, Friket darà un incarico importante a Eda, che riguarderà una giovane cantante. Il suo obiettivo sarà quello di prendersi cura di lei, soddisfacendo le sue richieste e assecondato ogni desiderio. L'artista, fin da subito, apparirà viziata ed egocentrica. Non sarà facile starle dietro, ma Eda non si tirerà indietro.

Nel frattempo, Engin e Piril, dopo essere venuti a conoscenza della missione di Eda, proveranno a farle cambiare idea e le consiglieranno di non badare alle numerose richieste della cantante.