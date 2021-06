Giulia Stabile è pronta a conquistare anche "Zia Mara" con la sua risata contagiosa: la ballerina vincitrice di Amici 20 sarà ospite a Domenica In durante la puntata del 20 giugno, la quarantesima della stagione.

La danzatrice si racconterà in una lunga intervista a tu per tu con la padrona di casa che, dopo i recenti problemi di salute legati ad un errato intervento ai denti, si sta lentamente riprendendo. Molto probabilmente saranno tanti i temi trattati: dal bullismo di cui Giulia è stata vittima in passato al riscatto avuto nel talent di Maria De Filippi, senza dimenticare l'amore per Sangiovanni.

La ballerina di Amici pronta a conquistare Mara

Per Giulia, il 20 giugno sarà una data importante: la ballerina infatti compirà 19 anni e sbarcherà per la prima volta in Rai. Venier, amica di De Filippi che ha tenuto a battesimo, televisivamente parlando, Stabile, accoglierà nel suo salotto la ballerina romana.

Il parterre di ospiti previsti è ampio: da Orietta Berti a Maurizio Costanzo, passando per Salvatore Esposito e i Boombadash, fino ad arrivare ad Eleonora Abbagnato. Restando in tema di danza, Giulia non solo si racconterà, ma avrà anche modo di esibirsi in una coreografia già vista durante il serale di Amici, ossia quella sulle note di Ice-Ice Baby.

I fan della ballerina capitolina hanno accolto con piacere la notizia della sua presenza a Domenica In.

Ricordiamo che questo è un momento d'oro per Giulia: oltre che per il suo talento, ha conquistato il pubblico per la sua genuinità e dolcezza. Di recente ha conosciuto anche la famiglia di Sangiovanni. Quasi certamente, durante l'intervista Mara Venier porrà alla ragazza delle domande sulla storia d'amore nata ad Amici tra la ballerina e il cantante.

Nuovi progetti in cantiere per Giulia

Giulia Stabile da poco è entrata a far parte di un progetto targato Witty Tv: non si sa ancora se si tratterà di un lavoro legato al mondo del web, o se verrà esteso anche alla televisione. Ad ogni modo, in queste ultime ore è stato diffuso un video che ha come protagonista proprio la vincitrice di Amici che si farà promotrice di alcuni "gavettoni".

Insomma, Giulia si metterà a disposizione di chi avrà bisogno di farla pagare a qualcuno. Non è tutto: la ragazza ha partecipato anche ad alcuni casting per l'edizione 21 di Amici per cui non è escluso che possa entrare a far parte dei ballerini professionisti del programma.

Martedì 15 giugno Sangiovanni e Giulia sono stati protagonisti di uno shooting di coppia: potrebbe trattarsi di un'intervista per Vanity Fair o del video di Malibù.