Continuano gli appuntamenti con le anticipazioni di Love is in the air. La TV Soap, arrivata dalla Turchia, al momento va in onda su Canale 5.

Nella puntata di lunedì 28 giugno, finalmente, arriverà il compleanno di Serkan ed Ezgi sceglierà proprio quel giorno per metterlo alla prova. La donna riceverà anche un nuovo incarico che potrebbe rivelarsi davvero importante per la sua carriera. Intanto, Melek si lascerà sfuggire dei segreti sull'azienda.

Spoiler del 28 giugno di Love is in the air: Serkan sarà deluso dal comportamento di Ezgi

Serkan non vedrà l'ora di festeggiare il suo compleanno, soprattutto adesso che si sente così in sintonia con Ezgi.

La ragazza, però, deluderà le sue aspettative perché, al posto di una serata romantica o di una festa, gli comunicherà di aver organizzato un'uscita di lavoro con Selin.

Engin cercherà di rassicurarlo dicendogli che dietro a questa scelta potrebbe esserci un piano ben elaborato. E, in effetti, la realtà sarà proprio questa. Ezgi, parlando con delle amiche, ammetterà di aver agito in questo modo perché desiderosa di verificare i reali sentimenti di Serkan.

Durante la serata, Serkan non riuscirà neanche a finire di mangiare perché il pensiero di Ezgi lo tormenterà. Così, inaspettatamente, abbandonerà la sua ex fidanzata e si precipiterà da Ezgi.

Episodio del 28 giugno di Love is in the air: Ezgi darà il suo regalo a Serkan

Le anticipazioni di Love is in the air rivelano che Ezgi, dopo aver visto Serkan correre da lei, gli consegnerà il suo regalo. Si tratterà di un mappamondo. Ovviamente, Serkan apprezzerà molto il gesto compiuto dalla donna.

Inoltre, ad Ezgi, verrà affidato un nuovo incarico: dovrà occuparsi di una ristrutturazione paesaggistica che la porterà a lavorare vicino a una famosissima architetta di nome Idil.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Potrebbe essere un'ottima occasione per crescere professionalmente, ma i problemi di cuore non le permetteranno di concentrarsi al meglio. Infatti, sarà terrorizzata all'idea di perdere il controllo e di innamorarsi totalmente di Serkan. Per allontanare il verificarsi di questa possibilità, proverà a ignorarlo e respingerà l'offerta di essere accompagnata sul luogo di lavoro.

La macchina di Ezgi subirà un guasto

Nella puntata del 28 giugno di Love is in the air, Ezgi userà la macchina per raggiungere l'architetta, ma il viaggio prenderà una piega inaspettata a causa di un guasto meccanico. La donna sarà costretta a fermarsi e non sarà più in grado di ripartire. A questo punto non avrà altra scelta che contattare Serkan per chiedergli di venirla a prendere. L'uomo darà la sua disponibilità e nel giro di poco tempo arriverà da lei.

Intanto, Kaan troverà il modo per avvicinarsi a Melek. Quest'ultima si lascerà imbrogliare dai suoi modi di fare e non riuscirà a trattenersi dal raccontargli dei segreti importanti dell'azienda.