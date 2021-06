Le anticipazioni della nuova soap opera turca Love is in the air, dal titolo originale Sen Çal Kapımı, riservano diverse sorprese per i telespettatori.

Nella puntata che andrà in onda questo lunedì 21 giugno su Canale 5 alle ore 15:30, Serkan Bolat interpretato dall'attore turco Kerem Bürsin, dovrà fare i conti con la ferocia di Kaan Karadag (İsmail Ege Şaşmaz).

L'architetto avrà un unico obiettivo: quello di distruggere per sempre Serkan, ma non tutto andrà come sperato dall'uomo. In seguito Kaan attuerà il suo piano e venderà alla stampa le foto del contratto del pre-fidanzamento tra Bolat e la giovane Eda Yildiz, così da scatenare la curiosità dei giornalisti, i quali faranno di tutto per ottenere un buono scoop, tanto da seguire Serkan ad Antalya.

Anticipazioni Love is in the air: Kaan vuole distruggere Serkan

Nella puntata di Love is in the air, che verrà trasmessa il 21 giugno, Kaan vorrà distruggere una volta per tutte la vita di Serkan Bolat, così organizzerà un terribile piano: l'architetto venderà alla stampa le foto del contratto di pre-fidanzamento di Serkan Bolat e Eda Yildiz. Non ci vorrà molto prima che la notizia faccia il giro del web e che i paparazzi arrivino direttamente ad Antalya, per incontrare Serkan durante la sua premiazione.

La notizia del contratto di pre-fidanzamento diventerà di dominio pubblico, sarà così che Eda verrà accusata di essere un'arrampicatrice sociale e di aver sedotto Bolat soltanto per una questione di denaro.

La giovane si sentirà assai umiliata per le brutte voci sul suo conto e non saprà cosa fare per gestire la situazione.

Serkan salva Eda dai paparazzi

Serkan Bolat preparerà il suo discorso per la premiazione, dopo aver trascorso tutta la notte con Eda. Durante l'evento, Selin si renderà conto dell'arrivo di un gruppo di paparazzi, che hanno scoperto del contratto di pre-fidanzamento tra Serkan e Eda e sono accorsi ad Antalya immediatamente per avere uno scoop.

Selin capirà subito la gravità della situazione, così penserà di costringere Eda a intrattenere i giornalisti in qualche modo, ma Engin e Piril non saranno d'accordo con la sua decisione, poiché non vorranno che la giovane Yildiz sia gettata in pasto ai paparazzi. Poco dopo, però, sarà Serkan a salvare la bella Eda dal delirio dei giornalisti.

