La serie televisiva di origini turche intitolata Love is in the air ("Sen Çal Kapımı" in lingua originale) va in onda su Canale 5 ormai da alcuni giorni nel primo pomeriggio. Essa racconta le vicende di due giovani che finiscono per innamorarsi.

Nell’episodio in programmazione su Canale 5 giovedì 3 giugno 2021 al solito orario, Ayfer (Evrim Doğan) farà fatica a nascondere la propria evidente preoccupazione nell’istante in cui verrà a sapere che sua nipote Eda Yildiz (Hande Erçel), che ha cresciuto come se fosse una figlia, ha intrapreso una relazione sentimentale con lo spavaldo uomo d’affari Serkan Bolat (Kerem Bürsin).

Trama Love is in the air, puntata del 3 giugno: Serkan deciso a riconquistare la sua ex Selin

Gli spoiler della quarta puntata della fiction turca, trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset questo giovedì 3 giugno 2021, raccontano che Eda e Serkan, dopo aver fatto credere a Selin (Bige Önal) di essersi fidanzati, porteranno avanti il patto segreto che dovrebbe essere fruttuoso per entrambi.

La studentessa universitaria e il ricco imprenditore non metteranno quindi fine alla messinscena di fingere di avere una relazione sentimentale: tutta questa vicenda però dovrà avere una durata di due mesi.

In particolare Bolat vorrà avere il tempo necessario per fare nuovamente breccia nel cuore della sua ex fidanzata Selin di cui è ancora innamorato, per impedirle di convolare a nozze con Ferit (Çağrı Çıtanak): in cambio Serkan aiuterà Eda a ottenere ciò che desidera, cioè a realizzare il suo sogno di diventare un architetto paesaggista (infatti inizialmente le aveva tolto la possibilità di accedere a un’importante borsa di studio che le avrebbe consentito di continuare a studiare in Italia).

Selin gelosa di Yildiz e Bolat, Ayfer rimane sconvolta dopo aver appreso della festa di fidanzamento della nipote

Durante la presentazione di un suo progetto ai clienti, Yildiz darà un bacio sulle labbra al manager Bolat facendo rimanere piuttosto stupiti tutti i presenti: soprattutto il gesto inaspettato della fanciulla scatenerà ancora una volta la gelosia di Selin.

Il piano di Serkan per riconquistare la sua ex fidanzata sembrerà funzionare, dato che la stessa inizierà a fare delle ricerche sul conto della misteriosa rivale.

Per terminare Ayfer rimarrà sconvolta, quando apprenderà della festa di fidanzamento tra sua nipote Eda e Serkan.