Torna l'angolo dedicato alle anticipazioni quotidiane di Tempesta d'amore. La TV Soap, apprezzata da un vastissimo pubblico, va in onda su Rete 4 dal lunedì alla domenica alle 19:35. Nell'episodio del 5 giugno ci saranno ulteriori sviluppi nella vita dei protagonisti: in particolare Vanessa sarà distrutta per la diagnosi fattale da Michael, mentre la polizia sarà ancora sulle tracce dei rapitori di Tim. Maja e Florian daranno il loro aiuto per salvare un piccolo coniglio ferito, mentre Tim vorrà rendere felice Franzi con un bellissimo regalo.

Tempesta d'amore, anticipazioni del 5/06: Vanessa non accetterà la sua diagnosi

Secondo le anticipazioni di Tempesta d'amore, nella puntata del 5 giugno Vanessa soffrirà moltissimo per la scoperta fatta durante la visita medica di Michael. Non potrà credere, infatti, di non poter partecipare al prossimo campionato di scherma, soprattutto perché si era allenata tanto per raggiungere quell'ambito traguardo.

Nel frattempo, la polizia continuerà a indagare per rintracciare i rapitori di Tim. Dopo aver costatato l'innocenza di Rosalie, però, si renderà conto che i rapitori hanno provato a far perdere le loro tracce. Infatti, hanno speso il denaro tracciato in diversi locali di Bichlheim. Questo non farà altro che rendere la ricerca ancora più complessa.

Inoltre, dietro ai sequestratori potrebbe esserci un capo che non ha partecipato materialmente al crimine.

Spoiler del 5/06 di Tempesta d'amore: Maja e Florian troveranno un coniglietto ferito

Maja e Florian appariranno sempre più vicini, ma nell'episodio del 5 giugno si verificherà un evento che trasformerà la loro amicizia in qualcosa di più.

Maja e Florian, durante una passeggiata nella foresta, troveranno un coniglietto ferito. Il loro buon cuore li spingerà a portarlo a casa per cercare di salvargli la vita. L'animaletto, però, apparirà fin da subito provato e privo di forze. Inoltre, si rifiuterà di mangiare.

La ragazza non si arrenderà davanti a queste difficoltà e anche Florian impiegherà tutte le sue conoscenze per aiutarlo.

I giovani si renderanno conto di avere in comune un profondo amore per la natura e per gli animali. Questo farà scattare qualcosa in Maja, che porterà quest'ultima a vedere Florian con occhi diversi.

Tim cercherà un regalo speciale per Franzi

Le anticipazioni di Tempesta d'amore rivelano che Tim vorrebbe organizzare un matrimonio perfetto per la sua Franzi. Dopo mille peripezie, infatti, non potrà accettare che ci siano altri imprevisti. Inoltre, desidererà sorprenderla con un regalo molto speciale.

Robert proverà ad aiutarlo per trovare la giusta soluzione e gli consiglierà di realizzare due draghi uniti da un enorme cuore. L'idea piacerà molto a Tim, ma ben presto si renderanno conto che non sarà facile attuarla.

Per fortuna, avranno il supporto di Cornelia.