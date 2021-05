Il palinsesto estivo di Canale 5 sarà caratterizzato da tantissime novità, poiché dopo la conclusione dell’appassionante soap opera DayDreamer - Le ali del sogno a fare compagnia ai telespettatori italiani sarà anche lo sceneggiato turco Mr Wrong - Lezioni d’amore (Bay Yanlis) diretto dal regista Deniz Yorulmazer.

Dagli spoiler relativi all’episodio che verrà trasmesso sul piccolo schermo il 2 giugno 2021, si evince che Ezgi Inal (Ozge Gurel) si servirà della complicità di Ozgur Atasoy (Can Yaman) per fare breccia nel cuore del giovane e affascinante medico Serdar Ozturk (Sarp Can Köroglu) che oltre a essere affermato a livello professionale sarà gentile e elegante.

In realtà si tratterà di un vero e proprio accordo poiché,seppur diversi caratterialmente, il ricco imprenditore della città e l’organizzatrice di eventi capiranno di aver bisogno l’uno dell’altra per riuscire nelle loro imprese.

Mr Wrong, anticipazioni del 2 giugno: Ezgi si accorge di essere stata investita dal dottor Serdar

Nella terza puntata della nuova serie televisiva in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset mercoledì 2 giugno 2021, sempre a partire dalle ore 14:45 circa, Ezgi, dopo essere stata investita da un’auto a causa della sua distrazione per fortuna non si farà niente. Inoltre la fanciulla, pur essendo stata tradita dal suo ex fidanzato Soner (Taygun Sungar), dimostrerà di credere ancora nel vero amore, dato che quando si accorgerà che colui che guidava era il dottor Serdar, ne rimarrà affascinata.

A questo punto l’organizzatrice di eventi deciderà di passare un po’ di tempo con le sue amiche in un locale: purtroppo Ezgi non verrà raggiunta da nessuno.

Ozgur convince Ezgi a fingersi la sua fidanzata durante le nozze di sua sorella

Non appena rimarrà da sola al bancone del bar, Ezgi berrà qualche bicchiere di troppo: il proprietario del locale si scoprirà essere Ozgur, colui che ha discusso con la fanciulla su un taxi e il vicino di casa di Cansu (Fatma Toptaş).

Successivamente Ezgi stringerà un patto con Ozgur, che accetterà di aiutarla a conquistare il medico a una condizione. In particolare l’event planner per farsi notare da colui che sembrerà essere l’uomo giusto per lei, in cambio dovrà fingersi la fidanzata del ricco imprenditore per un weekend: per la precisione la messinscena dovrà essere attuata durante il matrimonio di Ebru (Ceren Koç), la sorella di Ozgur.

Scendendo nel dettaglio l’obiettivo di quest’ultimo sarà quello di far credere alla madre di essere finalmente impegnato dal punto di vista sentimentale, per non sentire più altre sue lamentele sulla questione.