Tornano le anticipazioni di Love is in the air. La serie turca, in onda su Canale 5, sta riscuotendo un buon successo tra il pubblico. La relazione romantica tra Serkan ed Eda, infatti, è riuscita a far battere il cuore dei spettatori.

La puntata del 1° luglio si rivelerà ricca di colpi di scena. In particolare, Serkan ed Eda non riusciranno ancora a riappacificarsi, perché lui la ritiene colpevole della compromissione dell'azienda. La ragazza si licenzierà e dirà di non voler più avere niente a che fare con Serkan, mentre Ceren parlerà nuovamente con la giornalista.

Quest'ultima non le dirà la verità e le farà un nome diverso da quello del suo reale informatore. Intanto le telecamere proveranno l'innocenza della povera Eda.

Anticipazioni del 1° luglio di Love is in the air: Eda si licenzierà per colpa delle accuse

Nell'episodio che verrà trasmesso il 1° luglio, Serkan ed Eda saranno ancora ai ferri corti. L'uomo metterà in dubbio la credibilità della ragazza e sospetterà che sia lei la causa della crisi aziendale. Infatti si convincerà che Eda abbia passato dei documenti riservati a Kaan. La ragazza, non riuscendo a fornire la sua versione dei fatti, proverà un forte senso di frustrazione e in preda alla rabbia darà le dimissioni dal suo posto di lavoro.

Inoltre sarà anche intenzionata a interrompere ogni contatto con Serkan.

Il modo in cui è stata trattata le causerà moltissimi dubbi e la spingerà ad allontanarsi da lui il più velocemente possibile. Le liti non si interromperanno con questa decisione e i due finiranno per avere un nuovo scontro.

Spoiler di Love is in the air del 1° luglio: la giornalista dirà una bugia a Cener

Le anticipazioni di Love is in the air svelano che Serkan vorrebbe che le cose tra lui ed Eda tornassero quelle di un tempo, ma non troverà prove che testimonino l'innocenza di lei.

Nel frattempo, Ceren avrà ancora a che fare con la giornalista. Nel momento in cui la donna starà per rivelarle il nome del suo informatore, vedrà Selin e cambierà idea. Per non far notare a Ceren il suo repentino cambio di atteggiamento, racconterà una bugia.

Un video proverà l'innocenza di Eda

Secondo le anticipazioni del 1° luglio di Love is in the air, Fifi sfrutterà tutte le sue conoscenze per riuscire a ottenere il video delle telecamere di sorveglianza.

L'obiettivo sarà quello di studiare i filmati riguardanti Eda, in modo da scoprire se ha commesso l'errore di cui è stata accusata.

Ovviamente le telecamere riveleranno la verità e si scoprirà che Eda non c'entra assolutamente niente con la fuga di notizie. A questo punto Serkan sarà costretto a ricredersi e ad ammettere il suo errore.