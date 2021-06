Ha sconvolto tutti, la notizia del gravissimo malore che nelle scorse ore ha colpito il cantante ed ex allievo di Amico, Michele Merlo, conosciuto anche come Mike Bird. Il ventottenne, è ricoverato in rianimazione presso l'ospedale di Bologna, dopo essere stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Il cantante si trovava con alcuni amici, quando si è sentito male ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Attraverso un comunicato ufficiale, la famiglia ha fatto sapere che purtroppo, Michele, è stato colpito da un'emorragia cerebrale causata da una leucemia fulminante.

Ora si trova in rianimazione, in coma farmacologico. Purtroppo, le sue condizioni di salute rimangono molto gravi. Il padre raggiunto nelle scorse ore da un telegiornale locale, ha lasciato poche speranze su una possibile ripresa di suo figlio Michele.

Il padre ha detto che sono poche le speranze per suo figlio Michele Merlo

La famiglia di Michele Merlo si aggrappa alla speranza. La madre sui social ha chiesto di pregare per suo lui. Suo padre, raggiunto da tg Bassano, in onda su Rete Veneto, ha dichiarato: "Michele è stato sottoposto a un delicatissimo intervento chirurgico, ora è in coma farmacologico, ma le speranze di una sua ripresa sono ridotte al lumicino". Intanto, si moltiplicano i messaggi e le preghiere per lui da parte di Amici e colleghi del mondo della musica.

Da Emma Marrone, a Ermal Meta, da Riccardo Marcuzzo a Maria De Filippi, con un messaggio sui profili ufficiali della trasmissione Amici.

I tantissimi messaggi e le preghiere per il cantante Michele Merlo

Michele Merlo si è fatto conoscere ad Amici di Maria De Filippi. Vi ha partecipato nel 2017, riuscendo ad arrivare in semifinale.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

Da allora, non ha mai smesso di dedicarsi alla musica e ha anche iniziato a studiare recitazione. Ha pubblicato un album interamente in italiano dal titolo: "Cuori stupidi" e anche un libro omonimo. Tanti i fan che continuano ad apprezzare la sua musica e a seguirlo con affetto. In queste ore, non si contano i messaggi che gli sono stati rivolti.

Tra i tanti, anche quelli dei suoi compagni di viaggio come Riccardo Marcuzzo, conosciuto come Riki, che in quella edizione di Amici si classificò al secondo posto dopo il ballerino Andreas Muller. Il cantante su Instagram ha scritto: "Non ho parole per quello che sta succedendo a Mike. Sono angosciato e mi sento impotente. Tante volte ci si arrabbia per cose inutili. Sono con te". Sul profilo ufficiale di Amici, è stata pubblicato uno scatto che ritrae Merlo nella scuola. La foto è accompagnata dalla frase: "Forza Mike, siamo con te!".