La verità del contratto tra Eda e Serkan potrebbe ben presto venire a galla nelle prossime puntate di Love is in the air, in onda su Canale 5.

Engin, infatti, tramite Ceren, ha già scoperto la verità e deciderà di parlarne con il suo amico. Intanto Serkan dovrà fare i conti con il fatto che Eda, svelando la cosa a Ceren, non ha rispettato una clausola del contratto.

Engin sa dell'accordo tra Eda e Serkan

In un momento di rabbia Ceren ha svelato a Engin l'accordo che esiste tra Eda e Serkan. Il socio di quest'ultimo non ha retto al fatto che il suo amico non gli abbia raccontato delle sue reali intenzioni con Eda, per questo motivo, dopo aver tenuto "il broncio" per un po' di tempo, deciderà di parlargli della vicenda.

L'architetto proverà a negare tutto, ma Engin sarà molto deciso: Ceren gli ha raccontato come stanno le cose, quindi meglio che gli dica la verità.

Allora Serkan gli racconterà che lui ed Eda non sono realmente fidanzati e che hanno stipulato un contratto solamente per far separare Selin e Ferit. Allora Engin gli chiederà se tutto quello che gli ha visto fare con la ragazza nell'ultimo periodo è finzione o realtà, e Serkan ammetterà di non riuscire più a distinguere il gioco da quello che prova realmente.

Engin gli chiederà perché non gli ha mai detto nulla, allora Serkan gli spiegherà che faceva parte delle varie clausole presenti nel contratto e che nemmeno Eda avrebbe dovuto spifferare la cosa a Ceren.

Per Serkan, Selin è la donna giusta per lui

Engin, comunque, rimarrà stupito dal fatto che tra Serkan ed Eda, in realtà, non ci sia mai stato nulla. Nel senso che lui conosce il suo amico e da come l'ha visto con Eda ha sempre pensato che fosse realmente innamorato di lei. Serkan non avrà molto da dire, forse ha dato questa impressione perché è riuscito a interpretare la sua parte al meglio.

Engin però avrà ancora un dubbio, ma realmente Serkan vuole stare con Selin? Anche in questo l'architetto non avrà tanto da dire, forse Selin, per via di logica, è l'unica donna giusta per lui. Engin non sarà tanto d'accordo e lo spronerà, per una volta, a seguire il suo cuore.

Serkan rimprovera Eda

Successivamente Serkan si recherà da Eda e la rimprovererà per aver svelato a Ceren la vicenda del loro finto fidanzamento.

Eda gli dirà che non è andata proprio cosi: Ceren ha capito che stesse fingendo il suo amore e non ha potuto negare la cosa.

Nonostante tutto mancherà solamente una settimana alla fine del contratto e i due non potranno fare altro che essere malinconici. Eda ripenserà ai bei momenti passati con lui tenendo tra le mani il plettro che lui le ha donato la sera che ha suonato la chitarra per lei, e anche Serkan sarà pensieroso. I due riusciranno realmente a dirsi addio?