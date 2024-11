Nelle prossime puntate di Endless love, Nihan dovrà affrontare un'altra rivale in amore. Dopo Asu, si accorgerà che anche la detective Mercan è innamorata di Kemal e che fa tutto per tenerlo accanto a sé, cosa che non la starà bene. Per questo, non perderà occasione per dirle che il suo è solo un amore platonico.

Arriva la detective Mercan

A breve, nelle puntate di Endless love, andrà in scena il finto omicidio di Asu. La ragazza vorrà incastrare Kemal e per questo, grazie all'aiuto di Tufan, farà di tutto per far credere che Kemal l'abbia uccisa.

Quando si parla di omicidio, interviene subito la polizia, ma questa volta a occuparsi del caso non ci sarà Hakan, ma la detective Mercan, che fin da subito non piacerà a Nihan per la sua vicinanza a Kemal.

La ragazza avrà ragione a preoccuparsi, perché sarà chiaro che provi qualcosa per Kemal, ma proverà a nascondere i suoi sentimenti per evitare guai.

Mercan vuole far emergere la verità sul sequestro di Asu

La vicinanza con Kemal, però, sarà inevitabile, perché Mercan non solo si occuperà del caso di Asu, ma anche della morte di Ozan. Sarà lei a portare a galla che il ragazzo è stato ucciso da Tarik, perché l'autopsia confermerà che la causa della morte è il collo spezzato dalla corda usata da Tarik per appenderlo.

Nel frattempo, le indagini riguardanti ciò che ha combinato Asu andranno avanti. Perché la ragazza fingerà di essere stata sequestrata da Tufan, che non potrà testimoniare il contrario, visto che verrà ucciso da Asu ed Emir. Mercan, però, scoprirà che Asu sta mentendo. Riuscirà a ottenere le immagini satellitari del luogo in cui sarebbe stata tenuta in sequestro, dove vedrà la ragazza tranquilla nella veranda, anche quando Tufan l'ha lasciata sola: se fosse stata veramente sequestrata, perché non è scappata quando Tufan è stato fuori?

Nihan capisce che Mercan ama Kemal

Mercan vorrà sbugiardare Asu e per farlo chiederà la collaborazione di Kemal, visto che i due sono ancora ufficialmente marito e moglie. Saranno a stretto contatto e una sera Nihan li sorprenderà insieme fuori dal commissariato. Un fiore cadrà sulla spalla di Mercan, Kemal lo raccoglierà e glielo darà.

Quando lui andrà via, Mercan conserverà quel fiore e per Nihan vorrà dire solo una cosa: Mercan è innamorata di Kemal.

Entrerà nel commissariato e l'affronterà: "Ti sei innamorata di Kemal. Stai cercando di tenerlo accanto e molto probabilmente non te ne rendi conto". "Vattene Nihan, questa è una calunnia", dirà Mercan, ma questa reazione confermerà a Nihan che è veramente innamorata.

Andrà dietro la scrivania di Mercan e troverà quel fiore che le ha dato Kemal: "Lo sai che è un amore platonico? Prendi questo fiore, incornicialo e appendilo a casa tua". Nihan se ne andrà e Mercan capirà di essere nei guai.