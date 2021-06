Continua a mantenere vivo l’interesse dei telespettatori italiani, la soap opera turca Love is in the air, approdata da poco su Canale 5 e che vede come protagonisti assoluti i due attori Kerem Bürsin e Hande Erçel, nei panni di Serkan Bolat e di Eda Yilgiz.

Dalle anticipazioni su ciò che accadrà nel nuovo episodio in onda sul piccolo schermo il 15 giugno, sempre a partire dalle ore 15:30 circa, si evince che la giovane studentessa e il ricco architetto, dopo aver lavorato a un progetto, andranno a fare la spesa insieme: purtroppo il figlio della diabolica Aydan (Evrim Doğan) si troverà in una situazione piuttosto imbarazzante, visto che darà l’impressione di essere un "pesce fuor d’acqua".

Anticipazioni Love is in the air, puntata del 15 giugno: Eda fa una richiesta alle sue amiche

Nel corso della dodicesima puntata della nuova serie televisiva in programmazione su Canale 5 martedì 15 giugno, Eda essendo impegnata al lavoro farà una richiesta alle sue fidate amiche, proprio quando la sua rivale Selin (Bige Önal) sarà pronta per cenare a casa del suo ex Serkan con lei e il suo promesso sposo Ferit (Çağrı Çıtanak).

In particolare la giovane studentessa, non potendo lasciare l’ufficio, chiederà a Fiden (Sitare Akbaş), Erdem (Sarp Bozkurt) e Melek (Elçin Afacan) di portare i suoi effetti personali in gran fretta nell’appartamento di Serkan: l’obiettivo della fioraia ovviamente sarà quello di rendere ancora più credibile la messinscena della sua convivenza con il ricco architetto.

Ayfer non crede alle parole di Fiden, Erdem e Melek, Serkan si sente a disagio a causa di Yilgiz

Gli spoiler turchi dicono che le tre ragazze faranno i conti con un imprevisto, poiché Ayfer (Evrim Doğan), quando le vedrà con gli scatoloni, cercherà di capire le loro intenzioni ma soprattutto non si fiderà delle loro parole.

Nonostante la zia di Eda sembrerà non credere a Melo quando inventerà la scusa della beneficenza, quest’ultima e le altre due fanciulle riusciranno a entrare nella dimora di Serkan.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

A questo punto Aydan non rimarrà ferma a guardare, dato che darà un tocco femminile nell’abitazione del figlio per far intendere a Selin che il suo ex fidanzato condivide davvero lo stesso tetto con la nuova fiamma.

Successivamente Eda, con la speranza di far credere a tutti che lei e Bolat vivono insieme, riuscirà a convincerlo ad andare al mercato, facendolo sentire a disagio: scendendo nel dettaglio, in tale circostanza Serkan farà capire alla sua finta fidanzata di non aver mai fatto la spesa in vita sua, poiché oltre a dare delle mance inadatte non assaggerà la frutta dal banco.