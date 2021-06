Le anticipazioni di Tempesta d’amore informano che ci sono grosse novità al Furstenhof. Infatti, nelle nuove puntate dell’amatissima serie televisiva tedesca in onda da sabato 26 giugno a venerdì 2 luglio su Rete 4, tra Michael Niederbuhl e Cornelia Holle nasce una grande intesa e il dottore confida a Robert di volerla corteggiare. Il padre di Valentina, anche lui molto legato alla madre di Benni, dirà al dottore di farlo oppure di dare un’altra chance a Rosalie? Nel frattempo, Ariane Kalenberg cambia tattica: cerca, infatti, di avvelenare Selina von Thalheim per tenere sotto scacco Christoph Saalfeld.

Anticipazioni italiane Tempesta d’amore: Cornelia chiede aiuto a Michael

Ariane fa credere a tutti di non essere più interessata a distruggere la vita di Christoph e inizia un percorso terapeutico per recuperare il rapporto di amicizia con Selina. In realtà, la dark lady della longeva soap bavarese ha in mente di radere al suolo tutti gli averi del suo peggior nemico. E così, per costringere Christoph a cederle le sue quote azionarie del Furstenhof, la perfida Kalenberg decide di avvelenare la madre adottiva di Maja. Jil è impegnata a organizzare la festa del suo compleanno e invita anche Maximilian. Il personal trainer del lussuoso albergo bavarese si presenta alla festa di Jil e i due, al termine dell’evento, si lasciano travolgere dalla passione.

Cornelia, infastidita dal tic all’occhio che le non permette di raccontare bugie, va a trovare il dottor Niederbuhl e lo implora di trovare una soluzione definitiva al suo problema. Nel frattempo, Eric e Florian devono decidere se spartire o no l’eredità appena ricevuta e lanciano in aria una moneta. Maximilian scambia un tenero bacio con Amelie, ma la ragazza lo interrompe, dicendo che se non gli piace Jil dovrebbe comportarsi da vero uomo e dirle tutta la verità.

Selina avvelenata, la nuova tattica di Ariane

Selina s’incipria il viso e felice va al ristorante con il suo amato Christoph. Tra un boccone all'altro, la signora von Thalheim si sente molto male: la colpa è della cipria che è stata avvelenata proprio da Ariane. Dopo aver fatto chiarezza, Maximilian e Amelie decidono di tornare a casa insieme e proprio quando stanno preparando la cena spunta Jill con addosso solo la biancheria intima e dice al personal trainer che stava aspettando proprio lui.

I fratelli Mendoza vengono coinvolti in un incidente e non possono prendere parte al concerto che si tiene al Furstenhof. E così, Michael e Cornelia decidono di suonare il pianoforte al posto loro e l'evento diventa un successone. E così il dottore inizia a capire di provare dei forti sentimenti per la madre di Benni e confida a Robert di volerla corteggiare.

Tempesta d’amore, spoiler puntate dal 26 giugno al 2 luglio: Alfons spia Vanessa

Maja e Florian, i due protagonisti della diciassettesima stagione di Tempesta d’amore, vanno di nuovo nei boschi a fotografare l’albero centenario perché il negativo non è più recuperabile e il giovane guardaboschi ha smarrito la foto. Nel bel mezzo del servizio fotografico, la figlia adottiva di Selina non perde occasione di guardare il giovane Vogt con altri occhi, ovviamente quelli da innamorati. Il concierge Alfons, invece, decide di seguire di nascosto Vanessa mentre è impegnata al lavoro.