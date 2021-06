Arriva un promozione per Can Yaman e la sua nuova serie Mr Wrong. Dopo il successo di DayDreamer, la nuova produzione turca che vede come protagonista anche Özge Gurel arriva in prima serata il 14 giugno. La trama avrà ancora come perno il matrimonio di Ebru, la sorella di Özgūr, occasione in cui a sorpresa arriveranno anche Serdar e Yeşim.

Serdar arriva a sorpresa a Göcek

Özgūr ed Ezgi sono riusciti a scappare dai malavitosi che gli avevano sequestrati, facendoli addirittura arrestare. Per la gioia di parenti e amici rientreranno a casa sani e salvi.

Infatti la loro sparizione ha portato gli amici di entrambi da Istanbul a Göcek. Qui si terrà il matrimonio della sorella di Özgur, Ebru, così sia lei che Sevim decideranno d'invitare tutti alla cerimonia. Ormai il gruppo di amici sarà bel affiatato, così Özgür, Ezgi, Cansu, Levent, Deniz e Ozan decideranno di uscire insieme e di fare un giro con lo yacht, ma purtroppo al molo una brutta sorpresa attenderà Ezgi.

La ragazza, infatti, vedrà Serdar, l'uomo con la quale sta provando a intrattenere una conoscenza, ma a causa di alcuni imprevisti non sono ancora riusciti a uscire insieme. Lei credeva che lui fosse a New York per una vacanza lavoro, ma in realtà la cosa è saltata a causa di un'emergenza in ospedale.

Così, visto il tempo libero, ha deciso di recarsi a Göcek per partecipare al matrimonio del suo caro amico Kerem, ovvero il futuro sposo di Ebru. Ezgi si troverà nei guai, come riuscirà a nascondere a Serdar il finto fidanzamento con Özgür? Le sorprese non finiranno qua, perché durante la cerimonia arriverà anche Yeşim e in quella occasione Özgür ed Ezgi scopriranno che lei e Serdar sono fratello e sorella.

Sevim e Nevim vogliono che Özgūr ed Ezgi si sposino

Intanto i due ragazzi dovranno prestare particolare attenzione a ciò che combineranno le loro madri. Infatti sia Sevim che Nevim saranno totalmente prese dal possibile futuro da novelli sposi di Özgūr ed Ezgi a metterci lo zampino ci penserà anche Fitnat, che porterà le due donne a fare pressione sui rispettivi figli per indurli al matrimonio.

Özgūr ed Ezgi, ovviamente, non vorranno dargli delle false illusioni, visto che la loro relazione d'amore è tutta una farsa. Così decideranno di mettere su una sorta di piano: inscenare delle false gelosie e far sì che le rispettive "suocere" possano in qualche modo odiarli.

Il piano verrà messo in atto durante un'uscita che tutti insieme faranno in spiaggia. Ezgi, per esempio, farà credere a Ünal che Özgür è una sorta di troglodita, che non le permette nemmeno di fare il bagno in mare o di prendere il sole in spiaggia. Tali affermazioni scateneranno una serie di reazioni inaspettate.