Il 31 maggio alle ore 14:45 ha debuttato su Canale 5 Mr Wrong - Lezioni d'amore, la nuova serie interpretata da Can Yaman e Özge Gürel, la coppia già ben collaudata di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore. La fiction racconta la storia di Ezgi İnal, una giovane perennemente delusa dagli uomini, ma sempre alla ricerca di quello giusto, e Özgür Atasoy, un impenitente dongiovanni che non si decide ad accasarsi. I due si incontrano per caso e stringono un patto: lei fingerà di essere la sua fidanzata al matrimonio della sorella, in cambio lui le insegnerà come conquistare l'affascinante dottore Serdar Öztürk.

Nelle puntate in onda dal 7 all'11 giugno Ezgi, dopo l'ennesima sbronza, verrà ospitata da Özgür e accetterà di andare con lui alla cerimonia. A Gocek faranno una gita in yacht e finiranno su un'isola apparentemente deserta.

Anticipazioni Mr Wrong 7-11 giugno: dopo l'ennesima sbronza, Özgür si prende cura di Ezgi

Le anticipazioni settimanali di Mr Wrong da lunedì 7 a venerdì 11 giugno rivelano che Ozan si innamorerà di Deniz e le proporrà di curare gli affari legali del ristorante. Inoltre, per far colpo su di lei, aiuterà Ezgi offrendole un lavoro come PR nello stesso locale di cui è socio con Özgür. Quest'ultimo non avrà una reazione positiva nel sapere che lavorerà per lui, specialmente perché Ezgi non ha mantenuto la parola, decidendo di non accompagnarlo al matrimonio della sorella.

Dopo essersi rifiutato di assumerla, il giovane si ritroverà a soccorrerla un'altra volta dopo l'ennesima sbronza. La PR perderà le chiavi di casa e busserà delirante alla porta del vicino che deciderà di ospitarla e prendersi cura di lei.

Trame Mr Wrong dal 7 all'11 giugno: Ezgi accompagna Özgür al matrimonio e conosce la sua famiglia

Il giorno dopo Ezgi verrà sorpresa dalle amiche con indosso una maglietta da uomo e lei si giustificherà dicendo che appartiene a Soner. Le giovani, pensando che l'amica non abbia ancora dimenticato l'ex fidanzato, organizzeranno un bizzarro tiro per liberarle la mente dai ricordi del passato.

Nel frattempo, Ezgi ripenserà alla gentilezza Özgür e si sentirà in colpa per aver rifiutato la proposta di accompagnarlo al matrimonio. Perciò, deciderà di andare con lui al grande evento. Dopo alcune ore di viaggio si fermeranno ad un bar, senza rendersi conto che si tratta della caffetteria dei genitori della ragazza. La situazione sarà imbarazzante e Atasoy fingerà di essere Serdar Öztürk, il medico con il quale sarebbe dovuta uscire a cena la sera in cui aveva detto alla madre di avere un impegno.

Ezgi e Özgür bloccati su un'isola deserta: spoiler Mr Wrong 7-11 giugno

Sempre nelle puntate di Mr Wrong in onda fino a venerdì 11 giugno, le messinscene e gli equivoci continueranno. Dopo essere giunti a Gocek, Ezgi conoscerà la famiglia di Özgür: la sorella, la madre Sevim e la zia Fitnat.

Quest'ultima si rivelerà una vera pettegola eccentrica che metterà i due falsi fidanzat in difficoltà. Quando il giovane crederà di essere stato scoperto, si inventerà un impegno e fuggirà dalle "grinfie" della famiglia andando in giro per la città con Ezgi. Dopo essere arrivati al porto, Özgür deciderà di fare una gita in yacht. Il viaggio in barca scorrerà piacevolmente fino a quando non accadrà l'ennesimo intoppo. I due rimarranno bloccati su un’isolotto apparentemente disabitato e dovranno trascorrervi la notte. In realtà, il giorno seguente scopriranno che proprio sull'isola si trova il covo di un gruppo di narcotrafficanti.