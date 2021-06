Martina Pedaletti e Francesco Muzzi sono una delle coppie di coniugi nate a Matrimonio a prima vista, il programma di Real Time. Ad un anno dalla pronuncia del fatidico "sì", la sposa ha fatto una dedica al suo coniuge. Scendendo nel dettaglio, Martina ha descritto il giorno del matrimonio come una "follia" che rifarebbe altre mille volte.

La dedica di Martina

La coppia è conosciuta dai fan con il soprannome di "Muzzetti". In principio, Martina non credeva molto all'esperimento proposto dal team di Matrimonio a prima vista. Oggi, però, Pedaletti si è ricreduta.

I due ex protagonisti del reality show, il 29 giugno 2021 festeggiano un anno dal "sì". Tramite un post pubblicato su Instagram, la sposa ha deciso di spendere delle parole al miele per il marito: "Un anno esatto di noi, un anno da quella fantastica follia". La diretta interessata ha condiviso alcuni scatti del matrimonio e ha ricordato che lei non era affatto contenta in quel momento. Al contrario, Francesco ci ha sempre creduto in quel "noi". Per la tenacia dimostrata, Martina ha ammesso: "Questo è il gesto d'amore più grande che avessi mai ricevuto". La signora Muzzi ha confidato di essere innamoratissima del suo uomo. A detta di Martina, Francesco è diventato il suo tutto: la sua spalla, il suo migliore amico, il suo saggio ma anche un "rompi".

L'appello della sposa

Martina Pedaletti ha invitato il suo coniuge a non perdere mai la speranza di credere in qualcosa perché, quando una persona non si aspetta una cosa, è proprio in quel momento che arriva. Inoltre, l'ex protagonista di Matrimonio a prima vista ha chiesto al marito di non avere mai paura. Oggi, se Martina è cambiata - in positivo - è solo grazie ed esclusivamente al consorte.

Per questo motivo Pedaletti ha concluso: "Se me lo chiedessero lo rifarei altre 100000 volte". I "Muzzetti" hanno comunicato ai loro fan che si sposeranno per la seconda volta: la data scelta è il 18 settembre.

La dedica della sposa ha sorpreso tutti i telespettatori di Matrimonio a prima vista: a differenza di Francesco Muzzi, Martina pensava di avere sbagliato a partecipare al programma.

Alla fine il team di esperti ha avuto la meglio nell'accomunare la coppia formata da Martina e Francesco.

L'esperimento sociale di Matrimonio a prima vista

Matrimonio a prima vista è un esperimento sociale. Un team di psicologi cerca di formare delle coppie che dovranno sposarsi. I protagonisti del matrimonio civile si vedranno per la prima volta alla cerimonia. Dopo un periodo vissuto insieme, possono decidere se proseguire il cammino sullo stesso binario o avviare le pratiche di separazione. Per Martina Pedaletti e Francesco Muzzi è scoccata la scintilla dell'amore e oggi i due coniugi sono inseparabili.