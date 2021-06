Mercoledì 30 giugno andrà in onda la prima puntata di Temptation Island. Alla conduzione come sempre Filippo Bisciglia. Sei le coppie che hanno deciso di mettere alla prova il loro amore. Si tratta di Floriana e Federico, Jessica e Alessandro, Manuela e Stefano, Valentina e Tommaso, Natasha e Alessio e Claudia e Ste. Il viaggio nei sentimenti però è iniziato in maniera alquanto burrascosa, non solo per quanto riguarda le dinamiche che si stanno creando tra le varie coppie, ma anche dal punto di vista strettamente meteorologico con una tromba d'aria che si è abbattuta sui villaggi ed ha costretto ad interrompere le riprese.

Burrasca di vento sui villaggi, riprese ferme

Brutta disavventura su l'Is Morus Relais in Sardegna. Nelle scorse ore, una violenta tromba d'aria si è abbattuta sui villaggi dove alloggiano le coppie di fidanzati e le tentatrici con i tentatori. A raccontare quanto accaduto nel corso delle registrazioni, è stata la stessa autrice del programma Raffaella Mennoia. La donna sui social ha dichiarato che si sono dovuti addirittura aggrappare agli alberi per non volare via. Un inconveniente meteo che ha rallentato le riprese e ha costretto tutto lo staff di Temptation Island a lavorare fino a notte fonda per recuperare il lavoro perso a causa appunto del forte maltempo.

Forte maltempo in Sardegna, ferma Temptation Island

Raffaella Mennoia ha dichiarato che a causa del maltempo hanno finito alle quattro di notte. "C'ho un gran sonno," ha scritto su Instagram. L'autrice ha aggiunto che quest'anno il meteo non è dalla loro parte perché il tempo è orrendo, c'è afa e non c'è il sole. Nonostante tutto però, ci ha tenuto a precisare che il programma sta andando benissimo.

Raffaella si trova in Sardegna insieme al suo cagnolino Saki e sui social ha mostrato alcuni degli splendidi scorci sardi, in particolare dell'Is Morus Relais che fin dalla prima edizione fa da sfondo alle intricate vicende sentimentali che le coppie in gioco si trovano a vivere.

Le sei coppie in gioco, nessuna nota

I fan di Temptation Island che si aspettavano una coppia nata a Uomini e Donne rimarranno delusi.

Quest'anno infatti, nessun volto noto pare abbia deciso di mettere alla prova i suoi sentimenti. Il conduttore Filippo Bisciglia promette, però, che nei villaggi non mancheranno scintille tra i fidanzati e le fidanzate. A suscitare scalpore e a far discutere saranno sicuramente Valentina e Tommaso. Lei è più grande di lui di quasi vent'anni e questo non era mai successo nel reality. Filippo ha poi aggiunto che per diverse coppie la gelosia sarà all'ordine del giorno, per altre invece saranno le fidanzate a non sentirsi amate dai propri compagni. Che aggiungere. Non resta che aspettare la prima puntata per scoprire cosa accadrà alle sei coppie in gioco.