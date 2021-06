Prende il via la programmazione estiva di Rai 1. Dal prossimo lunedì 28 giugno, partirà il nuovo palinsesto della rete ammiraglia Rai con il quale verranno salutati alcuni dei programmi e conduttori che hanno tenuto compagnia agli spettatori durante questi mesi della stagione televisiva autunnale e invernale. Ci saranno delle novità, tra cui il ritorno de Il Pranzo è servito condotto da Flavio Insinna, mentre la soap opera Il Paradiso delle Signore cambierà orario di messa in onda al pomeriggio.

Dal 28 giugno, inizia la programmazione estiva di Rai 1: anche UnoMattina Estate in daytime

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla programmazione di Rai 1 per la stagione estiva prevede che alle ore 7:10 ci sarà l'appuntamento con UnoMattina Estate, il morning show che quest'anno sarà condotto dalla coppia composta da Barbara Capponi e Giammarco Sicuro. A seguire, poi, alle 9:55 ci sarà la prima novità del palinsesto estivo: trattasi di Dedicato, la trasmissione condotta da Serena Autieri che terrà compagnia al pubblico, dal lunedì al venerdì, fino alle 11:30 circa.

All'interno di uno studio dove sarà ricostruito un clima confidenziale, la conduttrice riceverà telefonate e sms da parte di persone che vorranno fare delle dediche ma saranno raccontate anche storie che meritano di essere conosciute e ci saranno degli ospiti che si faranno portavoce di una loro personale dedica da fare.

Il Paradiso delle signore cambia orario al pomeriggio

A partire dalle 11:30, invece, tornerà in onda una delle serie tv più amate e seguite dal pubblico di Rai 1. Trattasi di Don Matteo 5, la fortunatissima fiction con protagonisti Terence Hill, Nino Frassica e Flavio Insinna. Ogni giorno saranno trasmessi due episodi, fino alle 13:30, quando poi la linea passerà all'informazione del Tg 1.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Alle ore 14:00, invece, ci sarà un'altra novità della programmazione estiva 2021 della rete ammiraglia. Trattasi del game show Il Pranzo è Servito che tornerà in onda dopo i fasti del passato e verrà affidato a Flavio Insinna. Subito dopo ci sarà l'appuntamento con la soap (in replica) Il Paradiso delle signore: dal 28 giugno in poi, cambierà l'orario di programmazione e la messa in onda è prevista alle 14:50, in aperta sfida a Mr Wrong, la nuova serie turca di Canale 5 con protagonista Can Yaman.

In access prime time ritorna Techetechetè nel palinsesto estivo di Rai 1

Alle 15:35, invece, la linea passerà ad Estate in diretta, il contenitore pomeridiano di Rai 1 che racconterà l'estate di rinascita per il nostro Paese. A condurre la trasmissione ci saranno Roberta Capua e Gianluca Semprini. Alle 18:45, confermatissimo l'appuntamento con il game show Reazione a Catena condotto da Marco Liorni, che sta registrando degli ottimi risultati d'ascolto in daytime. In access prime time, invece, a partire dal 4 luglio, ci sarà il ritorno di Techetechetè, il programma che mostra il meglio della televisione.