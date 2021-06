Torna l'angolo dedicato alle anticipazioni quotidiane di Tempesta d'amore. La TV Soap, attualmente, è giunta in Italia alla fine della sua sedicesima stagione e va in onda su Rete 4, dal lunedì alla domenica, alle ore 19:35.

Nell'episodio del 14 giugno, ci saranno numerosi cambiamenti nelle storyline dei personaggi. In particolare, Franzi e Tim non vedranno l'ora di diventare moglie e marito, ma durante il grande giorno ci saranno numerosi imprevisti: la porta della Chiesa rimarrà bloccata, Maja rischierà di non arrivare in tempo e Robert dimenticherà la torta nuziale.

Intanto, Vanessa verrà messa in difficoltà da Michael e Alfons.

Tempesta d'amore, anticipazioni del 14 giugno: Franzi non riuscirà a entrare in Chiesa

Le anticipazioni di Tempesta d'amore rivelano che Franzi e Tim, finalmente, saranno pronti a convolare a nozze. I due non vedranno l'ora di diventare marito e moglie, soprattutto dopo tutte le peripezie che sono stati costretti a vivere. Purtroppo, anche in questo caso, gli imprevisti non mancheranno e i due futuri sposi, assieme ai loro amici, dovranno ingegnarsi per avere il meritato lieto fine.

Il primo problema sarà legato al portone della Chiesa. Franzi, infatti, non riuscirà ad aprirlo per percorrere la navata. I suoi tentativi non porteranno a niente perché la porta risulterà incastrata.

Gli invitati, inconsapevoli dell'accaduto e notando il ritardo della sposa, inizieranno a credere che Franzi abbia cambiato idea e non voglia più sposarsi.

Trama del 14 giugno di Tempesta d'amore: un ladro ruberà la bicicletta di Maja

Nella puntata del 14 giugno, Maja rischierà di non poter partecipare al matrimonio di Tim e Franzi.

Infatti, a causa di una folata di vento, il suo cappellino finirà su un tetto. Intenzionata a recuperarlo, Maja utilizzerà una scala per raggiungere l'oggetto perduto. Purtroppo, proprio nel momento in cui raggiungerà la cima, la scala si ribalterà e cadrà a terra. la ragazza, a questo punto, non saprà come fare per scendere dal tetto.

Inoltre, in seguito, scoprirà che la sua bicicletta è stata rubata da uno sconosciuto.

Per fortuna, l'arrivo di Florian risolverà tutti i problemi. L'aiuterà a scendere dal tetto e si offrirà di accompagnarla al matrimonio. Maja gli sarà molto grada e si renderà conto di provare qualcosa di molto forte per lui.

Amelie e Cornelia prepareranno la torta nuziale

Gli spoiler della puntata del 14 giugno di Tempesta d'amore svelano che ci saranno anche dei problemi con la torta nuziale. Robert, incaricato di occuparsi del dolce, si renderà conto all'ultimo momento di essersene dimenticato.

Amelie e Cornelia faranno del loro meglio per risolvere il problema e si metteranno al lavoro per cucinare una nuova torta.

Intanto, Vanessa e Alfons avranno dei contrasti. La ragazza sarà convinta di non doversi preparare per partecipare alla competizione, mentre Alfons le dirà di non potersi presentare senza fare pratica. Visto che Vanessa sarà restia a cambiare idea, Michael e Alfons organizzeranno un piano per metterla in difficoltà e per farle comprendere il suo errore.