Le prossime puntate di Tempesta d'amore saranno ricche di colpi di scena. In Germania, la diciassettesima stagione, in onda sul canale Das Erste, è entrata nel vivo delle vicende sentimentali.

Le anticipazioni tedesche rivelano che il rapporto tra Selina e Christoph sarà sempre più complicato. La donna, alla fine, deciderà di provare nuovamente a frequentare Cornelius. Maja, intanto, non saprà se firmare o meno un importante contratto di lavoro e Benni farà preoccupare sia Max che Cornelia.

Tempesta d'amore, anticipazioni tedesche: Maja non si fiderà più di Shirin

Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore, si scoprirà che la donna misteriosa, incontrata al ballo di Florian, è Shirin. Maja andrà su tutte le furie, ma il giovane le giurerà di non essersi accorto della vera identità della dama. Non sarà altrettanto convinta dell'innocenza della sua amica. Infatti, inizierà a sospettare che Shirin abbia parlato di proposito con il suo ex fidanzato. Non riuscendo più a sopportare di ricevere delusioni e tradimenti, deciderà di troncare il rapporto d'amicizia con Shirin.

Nel frattempo, Christoph soffrirà molto per il rapporto tra Selina e Cornelius. i due appariranno sempre più in sintonia, ma non riuscirà a credere che la donna l'abbia totalmente dimenticato.

Selina, in effetti, affronterà il discorso con Alfons e gli confesserà di essere combattuta perché da una parte vorrebbe tornare tra le braccia di Christoph, ma dall'altra sentirà il bisogno di dimenticarlo e di dare un'altra chance al suo ex marito.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Spoiler dalla Germania di Tempesta d'amore: Selina dare una nuova opportunità a Cornelius

Le anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore svelano che Benni, il figlio di Cornelia, vorrebbe ricongiungersi con la sua amata in Nuova Zelanda. Sarà pronto a lasciare tutto pur di raggiungerla, ma Robert non sarà disposto a rilasciargli il certificato richiesto.

Il giovane, così, proverà a entrare nel suo ufficio per scriverlo in autonomia.

Intanto, Selina scoprirà che Christoph sarà pronto a tutto pur di riconquistarla. Userà dei mezzi poco leciti e arriverà anche a ricattare Cornelius. La donna, a questo punto, deciderà di concentrarsi solo su Cornelius e di provare a ricostruire la loro storia d'amore.

Nel frattempo, Maja e Hannes continueranno a frequentarsi.

Benni e Max si alleneranno insieme

Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore, in onda a breve in Germania, Maja scoprirà che Marvin vorrà vendere i suoi cappelli senza darle alcun merito. Hannes le suggerirà di non rinunciare a quell'opportunità e di firmare il contratto, mentre Shirin non sarà d'accordo con lui.

Cosa deciderà di fare Maja?

Nel frattempo, Benni chiederà a Max di accompagnarlo in un allentamento in Mountain Bike. Il fisioterapista accetterà, ma nel momento in cu dirà di voler tornare a casa, Benni rifiuterà e continuerà a esercitarsi da solo. Questo sarà motivo di preoccupazione per Max e per Cornelia.