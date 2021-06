Quando mancano circa sette giorni al debutto della nuova edizione di Temptation Island, gli addetti ai lavori hanno dovuto far fronte a un imprevisto importante. Come ha raccontato Raffaella Mennoia sui social network, sulla Sardegna si è abbattuta una tromba d'aria che ha costretto gli autori a interrompere le riprese di un falò in spiaggia.

Inconveniente durante le riprese di Temptation Island

La prima puntata di Temptation Island andrà in onda mercoledì 30 giugno, ma è già stata registrata. Il cast della nuova edizione, infatti, si trova in Sardegna da qualche settimana proprio per prendere parte alle riprese degli appuntamenti che saranno trasmessi in televisione durante l'estate.

A ostacolare il lavoro della redazione qualche giorno fa è stato il maltempo. Raffaella Mennoia, infatti, ha usato Instagram per informare i fan di quello che è successo l'altra sera, mentre lei e gli altri autori erano in spiaggia per registrare un importante falò.

"Questa notte in Sardegna abbiamo avuto una stupenda tromba d'aria. Ci siamo dovuti tenere agli alberi per non volare", ha raccontato la romana nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando.

La collaboratrice di Maria De Filippi, poi, ha spiegato che questo inconveniente ha costretto tutta la redazione a lavorare fino alle quattro del mattino: "C'è un tempo orrendo quest'anno: c'è afa, non c'è il sole".

Aggiornamenti dalla Sardegna sulle puntate di Temptation Island

Nelle ultime ore l'autrice Raffaella è tornata sull'argomento sempre su Instagram. In alcune storie che ha pubblicato il 22 giugno, Mennoia ha raccontato: "Stavamo per volare via tutti, ma tutto bene".

"È successo durante una serata di falò, c’è stata questa tromba d’aria improvvisa e sono volati un paio di proiettori", ha fatto sapere il membro della redazione di Uomini e Donne e di Temptation Island.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La romana ha anche informato i fan del reality che per il gruppo di lavoro non esistono orari, che a dettare i tempi durante le riprese sono i protagonisti con i loro comportamenti nei villaggi.

"Molte cose succedono di notte, quindi siamo molto svegli, dormiamo poco", ha chiosato Raffaella nello sfogo social che i siti di gossip stanno riportando a circa una settimana dal debutto del reality su Canale 5.

Sei coppie nel cast del nuovo Temptation Island

La prima puntata della nuova edizione di Temptation Island andrà in onda mercoledì 30 giugno. Tra poco più di una settimana, infatti, i telespettatori conosceranno i dodici protagonisti del cast di quest'anno che, a differenza dell'edizione 2020, non prevede la partecipazione di personaggi famosi.

Le coppie che si metteranno alla prova in Sardegna sono sei e più o meno tutte con le stesse problematiche. Nei video con i quali si sono presentati prima di volare sull'isola, i fidanzati hanno reso pubblici i motivi che li hanno spinti a voler prendere parte al reality di Canale 5, dalla gelosia alle mancanze nel rapporto lamentate soprattutto dalle donne.

A guidare il racconto del viaggio nei sentimenti sarà il veterano Filippo Bisciglia. Il romano ha anticipato che soprattutto una delle coppie farà parecchio discutere per la sostanziale differenza d'età che c'è: Valentina ha 40 anni, mentre il suo compagno Tommaso circa 20 in meno.

Tra gli altri protagonisti spiccano le ragazze con i dubbi sulle nozze già programmate oppure quelle che vorrebbero essere corteggiate di più dal proprio uomo.

Al termine dei 21 giorni nei villaggi le coppie si ritroveranno faccia a faccia al falò di confronto definitivo e dovranno decidere se tornare a casa insieme oppure separati.